България

"Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев проговори след 7 месеца в ареста

Бившият председател на Националната пациентска организация отрича всички обвинения за блудство, наркотици и порнография

14 юни 2026, 17:53
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С лед повече от седем месеца зад решетките, д-р Станимир Хасърджиев – доскоро едно от най-разпознаваемите лица в здравния сектор у нас – излезе на свобода и даде ексклузивно интервю за "На фокус" пред Саня Петкова. Днес той вече не е борец за правата на пациентите, а подсъдим по мащабно дело с 17 обвинения, включващи блудство, принуда, разпространение на порнография и наркотици.

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

  • „Сготвен“ по сценарий?

На въпрос как един лекар и общественик се озовава на подсъдимата скамейка, Хасърджиев е категоричен: той е жертва на скалъпена история. „С баща ми си говорихме – може би най-точното определение е „сготвен“, казва той.

Бившият пациентски лидер твърди, че наказателното преследване срещу него съвпада с подаден от него сигнал за документни измами през 2022 г. Тогава той е разкрил фалшифицирани подписи под документи в Търговския регистър, свързани с ръководената от него организация. „По този сигнал нищо не се случва, но в същото време започнаха внезапни и активни действия срещу мен“, твърди той.

Източник: NOVA
  • За нощта на инцидента

Обвиненията за блудство срещу 20-годишен младеж Хасърджиев определя като „ужасяващи“. Той описва въпросната вечер като обикновено събиране с приятели, сред които актьорът Росен Белов и още двама мъже.

Хасърджиев хвърля съмнение върху кредибилитета на обвинителя си: „Това момче е току-що излязло от затвора след 3,5-годишна присъда за серия грабежи в Англия. Той измисли тази история, след като бе открит от съседи да се укрива на терасата им в продължение на часове“, обяснява подсъдимият. По думите му, младежът е задигнал пари от дома му, а твърденията за насилие и „наркотик на изнасилвача“ са измислица, която не се подкрепя от доказателства.

Прокуратурата обявява обвиненията срещу д-р Станимир Хасърджиев

Д-р Хасърджиев за първи път коментира публично своята сексуална ориентация: „Никога не съм имал проблем да говоря за нея. Хомосексуален съм – това не е тайна“. Той признава за комуникация в приложения за запознанства, но подчертава, че става въпрос за общуване между пълнолетни лица по взаимно съгласие.

Относно обвиненията за разпространение на венерически болести и притежание на наркотици, лекарят е лаконичен, но остър: „Това е най-обидното нещо – да се говори за здравословното състояние на човек публично. Имам документи, които доказват състоянието ми, и не съм зависим“.

Какво разказаха част от замесените в случая "Хъсърджиев"

На въпрос дали е готов да понесе евентуална присъда, Хасърджиев отговаря сдържано: „Аз знам, че спя с чиста съвест! Не съм извършил нещата, в които ме обвиняват. Надявам се съдът да стигне до истината. Ако бъде доказано друго, ще приема решението“.

Предстои съдебната система да реши дали д-р Станимир Хасърджиев е жертва на заговор или на тежки престъпления. Към момента той остава подсъдим, отричайки всяко едно от предявените му обвинения.

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