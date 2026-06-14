Швейцария отхвърли на референдум ограничаването на населението до 10 милиона души

В неделя Швейцария отхвърли на референдум предложението за ограничаване на населението до 10 милиона души, показаха прогнозните резултати. Избирателите дадоха приоритет на икономическата стабилност и връзките на страната с Европейския съюз пред опасенията, свързани с имиграцията.

Предварителната прогноза, публикувана от националния телевизионен оператор SRF, показва, че около 45% от гласоподавателите са подкрепили предложението, докато 55% са гласували против.

Switzerland voters reject proposal to cap country's population at 10 million https://t.co/RdgCYFwScw pic.twitter.com/3sVBIT7qM4 — New York Post (@nypost) June 14, 2026

Референдумът, който беше оприличен на вота за Брекзит във Великобритания през 2016 г., постави бизнеса нащрек поради опасения, че може да доведе до край на свободното движение на работна ръка между Швейцария и ЕС – нейния основен търговски партньор.

Предложението, подкрепено от дясната Швейцарска народна партия, постановяваше, че населението не трябва да надвишава 10 милиона преди 2050 г. Ако това се случеше в продължение на две последователни години, Швейцария щеше да бъде длъжна да отмени споразумението за свободно движение, договорено с ЕС.

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Урс Биери от социологическата агенция GFS Bern заяви, че вотът се е провалил, защото въпреки че много хора са били притеснени от нарастващото население, те не са били убедени в самия план и са се опасявали от възможните странични ефекти.

„От самото начало това предложение беше представено като „инициативата за хаос“. Избирателите бяха обезпокоени от негативните последици за отношенията на Швейцария с ЕС и за пазара на труда“, каза той.

„Хората се притесняват и за неща като това дали имат достатъчно здравни работници и служители в социалната сфера. Също така съществува усещането, че в настоящата международна среда не е разумно една малка държава да предприема подобен ход“, добави Биери.

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Очакваше се близък резултат

Населението на Швейцария в момента е 9,1 милиона души и нараства много по-бързо, отколкото в съседните страни от ЕС. Чужденците съставляват близо 28% от швейцарското население, което според официалните прогнози ще достигне 10 милиона до началото на 40-те години на XXI век.

Социологическите анкети прогнозираха близък резултат, а крайният изход съвпадна с окончателното проучване на агенция GFS Bern, което предвиждаше, че предложението ще бъде отхвърлено с малка разлика.

Въпреки това, значителната подкрепа за мярката е в унисон с нарастващата подкрепа за политики, насочени към ограничаване на имиграцията в цяла Европа. Плакатите от кампанията твърдяха, че едва 10% от новодошлите са квалифицирани работници и че има по-голяма вероятност търсещите убежище да извършват тежки престъпления като изнасилвания.

Противниците на плана го нарекоха „рецепта за хаос“ заради сътресенията, които би причинил на швейцарските компании, работниците и връзките на Берн с Брюксел.

Те също така поставиха под въпрос дали е разумно страната да влиза в конфликт с ЕС след тежката 2025 г., когато президентът Тръмп наложи най-високите американски мита в Европа върху швейцарски стоки.

Патрик Лайзибах, експерт по миграция в мозъчния тръст Avenir Suisse, заяви, че икономическите аргументи са изиграли ключова роля, тъй като хората са подходили предпазливо към това как вотът „за“ би се отразил на ежедневието им.

„Те се чудят „кой ще ме обслужва в ресторанта?“ и „кой ще се грижи за мен, когато остарея?“. По-скоро става въпрос за личното благополучие, което в крайна сметка накара хората да отхвърлят тази инициатива“, каза Лайзибах.