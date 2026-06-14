Свят

Кибератака срещу ирански държавни банки парализира електронните плащания

Отговорност за атаката пое хакерската група "Черните вълци"

14 юни 2026, 12:49
Кибератака срещу ирански държавни банки парализира електронните плащания
Източник: iStock

К ибератака временно прекъсна електронните банкови услуги в Иран, след като бяха засегнати няколко държавни банки, съобщи ДПА.

Според публикация на иранското бизнес издание Егтесад Съветът за банково координиране на страната е потвърдил инцидента, като е заявил, че проблемите вече са отстранени и онлайн трансакциите функционират нормално.

Отговорност за атаката пое хакерската група „Черните вълци (Black Wolves). В публикация в приложението „Телеграм“ (Telegram) групата заяви: „Развива се тиха война и Иран е подложен на кибератака“.

Иран потвърди за хакерска атака срещу местна АЕЦ

Жители на Техеран съобщиха, че електронните плащания внезапно са спрели да работят в супермаркети, ресторанти и бензиностанции. Това е принудило част от търговците временно да записват покупките ръчно, за да бъдат обработени на по-късен етап.

По информация на местни медии са били засегнати четири големи държавни банки, както и множество банкомати в иранската столица.

Хакери оставиха цял Иран без бензиностанции

През април Иран обяви, че е отблъснал голяма кибератака срещу инфраструктурата си. Съобщението за кибернападението бе направено ден след като мощна експлозия нанесе щети на най-важното товарно пристанище в страната и на фона на поредния кръг от преговори със САЩ за ядрената програма на Техеран.

Кибератаките неведнъж са били използвани като форма на дигитален протест срещу управляващите в Иран. 

По време на протестите за правата на жените през 2022 г. хакери атакуваха централната банка на страната и проникнаха в системите за видеонаблюдение на затвора „Евин“ в Техеран. Тогава бяха публикувани кадри, показващи насилие над политически затворници от страна на охранители.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
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