Започна Световното първенство по футбол - 2026

С ветовното първенство по футбол през 2026 г. започва по безпрецедентен начин с цели три церемонии по откриването, като всяка страна домакин – Канада, Мексико и САЩ, организира собствено персонализирано и изпълнено със звезди шоу.

Тези церемонии обединяват музика, култура и футбол по начин, който отразява както индивидуалността на всяка нация, така и единството, което определя този турнир.

Според информация от ФИФА, церемониите са свързани от „обща творческа нишка“, която преосмисля трофея на Световната купа през културната призма на всяка страна домакин. Очаква се събитията да бъдат наблюдавани от милиони футболни фенове по целия свят, като в надпреварата за трофея ще се включат 48 държави, които ще изиграят 104 мача в рамките на пет седмици и половина.

Източник: EPA/БГНЕС

Всичко започва в Мексико: Латиноамериканска фиеста за начало

Световното първенство през 2026 г. започна днес, в 8:30 часа българско време, в Мексико Сити с първата церемония по откриването и мач срещу Южна Африка, които ще се проведат на стадион „Мексико Сити“ от 22:00 ч. българско време. Церемонията показва най-доброто от латиноамериканските таланти.

„В Мексико тази концепция оживява чрез сложното и празнично изкуство на „papel picado“ (традиционен мексикански занаят за изрязване на дизайни в хартиени листове), мощен символ на традиция, майсторство и радост“, съобщават от ФИФА.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум обеща „историческо“ и „изключително“ събитие.

Мексиканската поп-рок група Maná определи събитието като „събитието на века“ за мексиканците.

„Музиката има силата да ни обединява, независимо откъде сме, и ние сме горди да бъдем част от този празник“, заявиха от бандата.

Сред останалите изпълнители на откриването са Алехандро Фернандес, колумбийската звезда Джей Балвин, Белинда, Дани Оушън, Лила Даунс, Los Ángeles Azules и южноафриканската певица Tyla.

Източник: EPA/БГНЕС

Следва Канада: Мозайка от култури в Торонто

Канада ще бъде домакин на втората церемония по откриването в петък, 12 юни, от 22:00 ч. българско време. Стадионът в Торонто ще посрещне широк кръг от местни изпълнители и международни таланти. За церемонията в Канада трофеят на Световната купа ще бъде пресъздаден „като мозайка, символизираща хората, културите и общностите, които определят страната“, според ФИФА.

Канадският певец Майкъл Бубле заяви, че за него е „чест“ да даде старт на турнира и „няма търпение да празнува с фенове от цял свят“. Президентът на ФИФА Джани Инфантино определи церемонията в Торонто като „мощно отражение на идентичността на Канада“.

Списъкът с изпълнители включва Майкъл Бубле, Джеси Рейес (родена в Торонто), палестинската певица Елиана Нора Фатехи (участвала и на Мондиал 2022), Аланис Морисет, Алесия Кара, Уилям Принс, бангладешко-американският диджей Sanjoy и френският певец и автор на песни Vegedream.

Премиерът Марк Карни подчерта, че страната „е готова да посрещне света“.

САЩ: Блясък и поп култура в Лос Анджелис

Съединените щати ще бъдат домакини на своята церемония по откриването в Лос Анджелис на 13 юни, като шоуто ще започне в 02:30 ч. след полунощ българско време.

Родената в Калифорния Кейти Пери ще излезе на сцената, а други емблематични изпълнения се очакват от Future. Lisa, която стана световноизвестна с K-pop групата Blackpink, ще се присъедини към бразилската поп звезда Анита и нигерийската суперзвезда Рема. Tриото се очаква да изпълни новата си песен за Световната купа, озаглавена „Goals“.

САЩ бяха домакини на Световното първенство през 1994 г. и от години чакат възможността да го направят отново. Кметът на Лос Анджелис Карън Бас призова „всеки жител на града да бъде част от този исторически момент“. В тази връзка инициативата „Kick It In the Park“ ще организира безплатни партита за гледане на мачове, младежки футболни клиники и обществени тържества в целия град.