Тези места заслужават вниманието ви през март

П рез март настъпва смяната на сезоните както в северното, така и в южното полукълбо, което за пътешествениците означава възможност за нови пътувания. В зависимост от това в коя част на света сте се насочили, можете да се насладите на първия трепет на пролетта, като красиви топли места или известни ледници. Имате нужда от още вдъхновение?

Ето някои от най-добрите места, които да посетите през март.

1. Лисабон, Португалия

Ако искате да почивате в град през този месец, Лисабон е вероятно най-добрият избор за топлина сред по-големите европейски столици, със средна дневна температура от около 15 градуса. Близкият Атлантически океан, който държи зимата мека, може да доведе и до появата на мъгла, но по някакъв начин това само допринася за атмосферата, особено сред стръмните калдъръмени улички на квартал Алфама. Все пак дните са по-скоро слънчеви и все още няма да има много посетители в ресторантите и фадо баровете на Байру Алту или в големите паметници на португалското изследване край брега на Белем.

Привлекателно разнебитените улички на Алфама не са мястото, където очаквате да намерите един от най-луксозните хотели в града, но Сантяго де Алфама е точно такъв - с изглед към реката.

2. Шамони, Франция

Въпреки че ски сезонът продължава до края на април или дори май в някои високо разположени курорти като Вал Торенс, март е последният пълен месец със сняг във Френските Алпи. Освен през първата седмица на месеца, това обикновено не е ваканция за френските училища, така че търсенето би трябвало да е по-ниско, отколкото през февруари. Курортите варират от традиционни алпийски села до специално изградени модерни ски станции, но нито един от тях, освен Шамони, не може да се похвали с най-високата планина в Алпите.

В долината в подножието на Монблан има няколко свързани курорта, освен самия Шамони, включително Аржентиер и Валорсин до швейцарската граница. Четиризвездният хотел Chalet-Hôtel Hermitage в село Шамони е всичко, което бихте искали от алпийски хотел, с уютен интериор от дърво и камък и огън от дървени трупи във фоайето.

3. Валенсия, Испания

Фестивалният календар на Испания почти не секва: между сезона на карнавала (февруари или началото на март) и шествията на Страстната седмица (края на март или април) жителите на Валенсия дават своя огнен принос с Fallas или Falles на валенсиански каталонски.

От 1 март до празника на Свети Йосиф на 19 март ежедневно се изстрелват петарди, но през последните пет дни градът е завладян от гигантски скулптури, много от които сатиризират скорошни събития и всички те се изгарят тържествено накрая. С температури предимно в средата на деветнайсетте години, това е меко, макар и не особено спокойно време за почивка в този град с историческа и модерна архитектура и дом на паелята. На ръба на историческия център на Валенсия, хотел Vincci Lys позволява визуално възстановяване от фестивала навън, с еклектична смесица от декоративни стилове, изгладени с приглушени тонове.

4. Сицилия, Италия

През този месец топлите дни започват да си проправят път нагоре по италианския ботуш, но остров Сицилия е островът, който най-красиво сигнализира за началото на пролетта с цъфтежа на бадемовите дървета. През първата седмица на март се отправете към град Агридженто и неговите древногръцки храмове за Феста дел Мандорло във Фиоре, където с танци и деликатеси се отбелязва цъфтежът на бадемите.

В цяла Сицилия времето ще бъде слънчево и свежо, със средни температури от средата на десетте години: чудесно време за посещение преди туристическата вълна, въпреки че някои хотели може да не работят преди Великден. Baglio della Luna е средновековна сицилианска укрепена ферма, превърната в селски хотел между Агридженто и Средиземно море, с изглед към Долината на храмовете.

5. Джебел Ахдар, Оман

Макар че сега това място включва и крайбрежието около столицата Маскат, някога "Оман" се е отнасял само за вътрешността на страната, между безкрайните пясъчни дюни на Празния квартал и планините Ал-Хаджар, които достигат почти 3000 м в Джебел Ахдар. Март е прекрасно време да сте край Арабско море, но си струва да се отбиете и навътре в страната, за да видите кръглата крепост и пазара за добитък в старата столица Низва, селата от кални тухли сред финиковите плантации и големите каньони около Джебел Ахдар, където планинските общности започват да събират ценните си рози дамасцена. Разположен на издаден в каньона нос, Alila Jabal Akhdar обещава вълнуващи гледки от своите луксозни апартаменти, проектирани отвън като село, изградено от камъни.

6. Шпицберген, Норвегия

Лонгйербюен е най-северното селище в света, до което посетителите могат да стигнат (сравнително) лесно, а на 8 март то посреща слънцето отново. Норвежкият арктически архипелаг Шпицберген всъщност оставя полярната нощ зад гърба си през февруари - просто планинските стени, които обграждат главния му град, продължават да блокират ниското слънце. Температурите през март могат да бъдат непредсказуеми, но за тези, които искат да опитат зимни дейности при едноцифрени, а не двуцифрени стойности под нулата, това обикновено е чудесен месец за разходки с кучешки впрягове, снегомобили и (ако замръзването позволява) обиколки на ледени пещери, тъй като дневната светлина бързо завладява небето. На север все още можете да се насладите на пълен комфорт, както показва Funken Lodge - на хълм с изглед към долината на Лонгйербюен, с 300-местна винена листа в ресторанта.

7. Пафос, Кипър

