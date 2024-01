Ето го блестящото ново бижу по Пътя на коприната

С амарканд е бил основен търговски център по Пътя на коприната повече от 2500 години. Сега узбекският град има голям нов туристически комплекс, който се надява да отразява предишната му слава.

Съвсем приглушено дъждът от вятъра трака по древните калдъръми, карайки ги да блестят като намазания с масло нахут в узбекистанското национално ястие с ориз плов (пилаф). В трепкащата светлина на една-единствена далечна улична лампа ярките тюркоазени, кралско-сини и медено-жълти плочки на Тимурид блестят над портал, покрит с куфическо писмо.

13. 🇺🇿 Registan Mosque, Uzbekistan:



In the heart of Samarkand, the Registan Mosque stands as a pinnacle of Islamic architecture. Surrounded by the city’s iconic madrasahs, this mosque is known for its intricate tile work, featuring a myriad of azure hues. Its grandiose facade… pic.twitter.com/apl1c0gBDn