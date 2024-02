Запознайте се със 79-годишната жена, обиколила 193 страни в света (СНИМКИ/ВИДЕО)

79-годишна жена е постигнала целта си да обиколи всички страни по света и споделя пред "Добро утро, Америка", че това е било "сбъдната мечта".

Луиза Ю разказва, че още когато е била младо момиче във Филипините, "винаги" е мечтала да пътува.

"Когато ходех на кино, виждах този красив фон - пейзажите, природата, реките, планините, и това ме очарова. Ето защо винаги съм си мислела, че някой ден ще отида на тези места и ще пътувам", спомня си Ю.

Since the age of 23, Luisa Yu had dreamed of seeing every country in the world. Fifty-six years later, she fulfilled that goal! ❤️🌎https://t.co/CJfeNEzfLF pic.twitter.com/Dm19IoGzJw — Good Morning America (@GMA) February 6, 2024

Ю разказва, че е отишла в САЩ като студентка на обмен, когато е била на 23 години, и е започнала да пътува, когато е имала възможност.

"Започнах в САЩ първо заради статута си... Не можех да излизам от страната. Затова реших да взема автобус на Greyhound и да обиколя Съединените щати", обяснява Ю.

"Greyhound беше най-добрият, защото просто се качваш, а на следващия ден си в друг щат", добавя тя.

След като работи в сферата на медицинските технологии, Ю започва втора кариера като туристически агент, за да има повече гъвкавост и да си взима отпуск, за да пътува.

През последните пет десетилетия тя пътува навсякъде, където може, от европейски държави като Италия до азиатски страни като Тайланд и още по-далеч, до африкански държави като Либия и държави от Близкия изток като Иран.

79 yaşındaki Luisa Yu isimli kadın, emekli olduktan sonra 193 ülkeyi gezerek hayallerini gerçekleştirdi:



"Ben yapabildiysem, herkes yapar. Korkmayın! Dışarı çıkın ve seyahat edin." pic.twitter.com/cJUxRms5YN — Solcu Gazete (@solcugazete) February 7, 2024

В крайна сметка тя казва, че е решила да посети всички 193 държави, които са членки на ООН.

"Въпреки че някои места се смятаха за опасни, аз си казах: "Мисля, че мога да го направя. Искам да видя тези места със собствените си очи, защото там има много история и култура, които са се случили", казва Ю за мотивацията си.

Ю завършва целта си на 9 ноември 2023 г., зачерквайки Сърбия от списъка си с пътувания, след като приятелите ѝ я убеждават да изчака и да посети балканската страна последна.

"Те казаха: "Ще трябва да дойдеш в Сърбия, защото ние ще летим. Ние също сме много близо и ще отпразнуваме последната ти страна. Когато пристигнах, не знаех, че те вече са приготвили всичко за мен. Това беше голяма изненада", разказва тя.

A 79-year-old Miami resident has fulfilled her lifelong dream of traveling around the world.



Luisa Yu has traveled to 193 countries. Serbia was her last one, marking the end of her world tour this year. pic.twitter.com/aqCf1c1gWx — Busari Abdulhafeez (@polymath001) November 25, 2023

"Номад Мания" признава Ю като един от двамата души от Филипините, които са станали "майстор на ООН" - човек, който е пътувал до всички 193 държави.

След като е посетила толкова много държави и е срещнала безброй хора по пътя си, много от които са се превърнали в нейни приятели, Ю казва, че е научила, че всички си приличаме повече, отколкото си мислим.

"Видях много неща от различни хора, от техния живот и култура - научих много. И открих, че всички са като нас. Те мечтаят за по-добра работа и по-добри възможности и повечето от тях са много, много мили и много услужливи", казва тя.

За всички останали, които мечтаят да пътуват, Ю ги насърчава да направят този скок.

"Винаги им казвам: "Не се страхувайте, излезте, пътувайте. Не чакайте никого, защото ако се появи възможност, тя може никога повече да не се повтори. Просто бъдете себе си. И също така, ако има желание, ще има и начин. Нищо няма да е невъзможно. Просто трябва да излезете навън", казва Ю.