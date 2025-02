Тейлър Суифт подкрепи Травис Келсе след загубата на „Супербоул“ – какво следва за връзката им?

Т ейлър Суифт „утешава“ Травис Келсе, след като „Канзас Сити Чийфс“ не успяха да победят на „Супербоул“ 2025.

Източник разказва пред Page Six, че въпреки загубата с 22:40 от „Филаделфия Ийгълс“, носителката на „Грами“ „знае колко упорито“ е работил Келсе „през целия сезон и е била развълнувана да бъде на „Супербоул“, за да покаже подкрепата си“.

„Тейлър знае, че Травис приема много тежко тази загуба, но тя не може да се гордее повече с него, независимо от резултата“, разказва вътрешният източник.

How Taylor Swift is comforting Travis Kelce after Chiefs’ Super Bowl 2025 loss — and what’s next for their relationship https://t.co/ZSiGmS2rRv pic.twitter.com/WQ8Uc1C5x3