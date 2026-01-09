Любопитно

Бруклин Бекъм блокира родителите си: Контакт само чрез адвокати

Бруклин е заявил, че не иска родителите му да се свързват с него или да правят публични изявления за него в социалните медии

9 януари 2026, 11:22
Бруклин Бекъм не иска да има контакт с родителите си, Дейвид и Виктория Бекъм, съобщава Page Six.

Докато семейната им вражда продължава, 26-годишният готвач и родителите му са си разменили писма миналото лято, но само чрез адвокатските си екипи.

Според съобщенията Бруклин е заявил, че не иска родителите му да се свързват с него или да правят публични изявления за него в социалните медии и че трябва да се свързват с него само чрез адвокатите му.

Той е отправил искането, след като се е обидил от коментари за съпругата си Никола Пелц, които предполагали, че е бил „контролиран“ от нея и че е „заложник“.

„На Дейвид му беше казано да говори с тях чрез адвокатската кантора Schillings“, каза източник пред изданието. „Това беше единственият начин да общуват.“

Представители на Бруклин и Дейвид не са отговорили веднага на искането на Page Six за коментар.

Миналия месец 20-годишният син на Дейвид и Виктория, Круз, твърди, че Бруклин е блокирал както него, така и родителите им в Instagram, като същевременно опровергава информациите, че 50-годишният Дейвид и 51-годишната Виктория са тези, които са блокирали Бруклин.

„НЕ Е ВЯРНО. Майка ми и баща ми никога не биха спрели да следят сина си“, написа Круз.

„Нека да изясним фактите. Те се събудиха блокирани... както и аз“, добави той.

След това Виктория публикува отново историята на съпруга си в Instagram с Бруклин.

Миналия октомври източник съобщи пред Us Weekly, че Бруклин „няма интерес“ да се помири със семейство Бекъм след явната им кавга миналата година.

Той е „наистина фокусиран върху това да живее спокоен, бездраматичен живот“ със съпругата си засега, каза вътрешният източник.

Източник: Page Six    
