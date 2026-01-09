Бруклин Бекъм блокира родителите си: Контакт само чрез адвокати

Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип

Магнитни бури от 9 до 12 януари: Как ще ни повлияят

Бруклин Бекъм не иска да има контакт с родителите си, Дейвид и Виктория Бекъм, съобщава Page Six.

Докато семейната им вражда продължава, 26-годишният готвач и родителите му са си разменили писма миналото лято, но само чрез адвокатските си екипи.

Според съобщенията Бруклин е заявил, че не иска родителите му да се свързват с него или да правят публични изявления за него в социалните медии и че трябва да се свързват с него само чрез адвокатите му.

Той е отправил искането, след като се е обидил от коментари за съпругата си Никола Пелц, които предполагали, че е бил „контролиран“ от нея и че е „заложник“.

„На Дейвид му беше казано да говори с тях чрез адвокатската кантора Schillings“, каза източник пред изданието. „Това беше единственият начин да общуват.“

Brooklyn Beckham warned parents David and Victoria to only contact him via lawyers as feud continues: report https://t.co/Ji3QUoKhtN pic.twitter.com/zBhsAPMBv1 — Page Six (@PageSix) January 9, 2026

Представители на Бруклин и Дейвид не са отговорили веднага на искането на Page Six за коментар.

Миналия месец 20-годишният син на Дейвид и Виктория, Круз, твърди, че Бруклин е блокирал както него, така и родителите им в Instagram, като същевременно опровергава информациите, че 50-годишният Дейвид и 51-годишната Виктория са тези, които са блокирали Бруклин.

„НЕ Е ВЯРНО. Майка ми и баща ми никога не биха спрели да следят сина си“, написа Круз.

„Нека да изясним фактите. Те се събудиха блокирани... както и аз“, добави той.

Въпреки че Бруклин отсъстваше от обзора на Дейвид в Instagram за 2025 г. , който включваше всичките му други деца - Круз, както и 23-годишния Ромео и 14-годишната Харпър - футболната звезда публикува снимка на него и най-големия си син в Instagram Story в същия ден.

Дейвид написа, че е благодарен за семейството си и споделя любовта си към всичките си четири деца.

„Ти си моят живот“, написа той отчасти. „Обичам ви всички, обичам татко“.

След това Виктория публикува отново историята на съпруга си в Instagram с Бруклин.

Миналия октомври източник съобщи пред Us Weekly, че Бруклин „няма интерес“ да се помири със семейство Бекъм след явната им кавга миналата година.

Той е „наистина фокусиран върху това да живее спокоен, бездраматичен живот“ със съпругата си засега, каза вътрешният източник.