Травис Келси обсипа с подаръци Тейлър Суифт за 35-ия ѝ рожден ден

Т равис Келси „обсипал“ приятелката си Тейлър Суифт с няколко специални подаръка за 35-ия ѝ рожден ден миналата седмица, съобщава ексклузивно източник на Page Six.

Звездата на „Канзас Сити“ не е пестил средства за специалния ден на певицата на 13 декември.

Travis Kelce ‘showered’ Taylor Swift with these special gifts for her 35th birthday https://t.co/3A2vdMyQ49 pic.twitter.com/6d7S5av86F

„Той поръча да гравират бижута специално за Тейлър, подари ѝ безброй рози и я обсипа с подаръци“, разказва информаторът. „Травис се постара да се увери, че всичко е перфектно.“

Келси също така „наел частен готвач и барман, които да готвят и правят коктейли за тях“.

В събота носителката на „Грами“ и трикратният шампион на „Супербоул“, който също е на 35 години, отпразнуваха рождения ѝ ден само двамата.

Крайният защитник е искал да направи рождения ден на приятелката си „изключително специален“ въпреки забързаните им графици.

Travis Kelce might have scored a touchdown for Taylor Swift’s 35th birthday, reportedly spending $175,000 on gifts, according to the Sun. This included 35 luxury bouquets worth $19,325 and $155,200 on jewelry and a watch. https://t.co/RBnBQAXmGT pic.twitter.com/x6TxfWLkhx