Синдром на празничното сърце: Причини, симптоми и превенция

Нарушенията на сърдечния ритъм, причинени от алкохол, могат да доведат до сериозни усложнения

9 януари 2026, 08:10
Н арушенията на сърдечния ритъм, причинени от алкохол, могат да доведат до сериозни усложнения. Разгледахме какво представлява синдромът на празничното сърце, защо се появява дори при здрави хора и кога може да бъде опасен.

Какво е това?

Лекарите са забелязали увеличение на хоспитализациите поради нарушения на сърдечния ритъм веднага след празниците. Последните проучвания потвърждават, че синдромът на „празнично сърце“ не се ограничава само до често пиещите. Основната причина е предсърдното мъждене, нарушение на сърдечния ритъм, при което горните камери на сърцето спират да изпомпват кръв гладко. Пулсът става ускорен и неравномерен, а способността на сърцето да изпомпва кръв намалява.

Синдромът може да се появи дори при млади и на пръв поглед здрави хора. В повечето случаи ритъмът се връща към нормалното в рамките на 24 часа, но състоянието не е безобидно. Предсърдното мъждене увеличава риска от образуване на кръвни съсиреци и инсулт.

Защо алкохолът нарушава сърдечния ритъм?

Преди всичко, това пречи на нормалното функциониране на сърдечните клетки. След пиене, балансът на калция – йон, участващ във формирането на електрическия ритъм на сърцето – се нарушава. Това води до нестабилност на сигналите, увеличавайки риска от предсърдно мъждене.

По време на махмурлук симпатиковата нервна система става по-активна: пулсът се ускорява, кръвното налягане се повишава и сърцето се бори да поддържа стабилен ритъм. Алкохолът причинява дехидратация. Наред със загубата на течности, тялото губи калий и магнезий, които помагат на сърцето да изпомпва кръвта си гладко. Недостигът им увеличава риска от неравномерен сърдечен ритъм.

Самият празничен фон също е важен. Преяждането, солените храни, липсата на сън и емоционалният стрес увеличават натоварването на сърцето.

Колко алкохол увеличава риска

Връзката между алкохола и аритмията е демонстрирана в проспективно проучване, публикувано в Annals of Internal Medicine. Участниците са записвали консумацията си на алкохол в реално време, което им е позволило да оценят как се е променила сърдечната им функция в часовете непосредствено след консумацията на алкохол. Резултатите показват, че след две или повече алкохолни напитки рискът от аритмия е по-висок, отколкото при тези, които не са пили през този ден. Тези открития потвърждават, че няма безопасно ниво на алкохол.

Как се проявява синдромът на празничното сърце?

Клиниката в Кливланд отбелязва, че най-честият симптом е усещане за учестен или неравномерен сърдечен ритъм. Той може да се появи внезапно, още няколко часа след хранене или чак на следващия ден. Наред с неравномерния сърдечен ритъм може да има слабост, задух, задух, виене на свят или дискомфорт в гърдите.

При някои хора симптомите отшумяват сами в рамките на 12 до 24 часа , когато сърдечният ритъм се възстанови. Ако обаче палпитациите продължават, увеличават интензитета си или са придружени от болка в гърдите, силен задух или пресинкоп, консултирайте се с лекар.

Тежестта на симптомите не винаги отразява степента на риск. Дори относително лек пристъп на предсърдно мъждене може да увеличи риска от образуване на кръвни съсиреци, особено при повтарящи се епизоди.

Кой се сблъсква с това по-често?

Синдромът на празничното сърце може да се появи дори при хора без диагностицирани сърдечни проблеми. Той обаче е по- често срещан при хора с високо кръвно налягане, диабет, затлъстяване и обструктивна сънна апнея.

Възрастта също играе роля. С напредване на възрастта електрическата система на сърцето става по-уязвима, така че хората над 65 години са изложени на по-висок риск от развитие на предсърдно мъждене след консумация на алкохол.

Начинът на живот като цяло също играе роля. Липсата на сън, хроничният стрес, заседналият начин на живот и тютюнопушенето правят сърцето по-уязвимо към въздействието на алкохола.

Как да се предотврати

Най- надеждният начин за намаляване на риска е да се намали консумацията на алкохол или да се въздържате от него. Ако това е трудно, е важно да се избягва прекомерното пиене. Внезапното превишаване на обичайната доза често предизвиква аритмия, особено по време на празници.

Общото ви здравословно състояние също влияе върху риска. Редовният сън, умерената физическа активност и контролът на кръвното налягане помагат на сърцето ви да се справи по-добре. Тези мерки не предлагат пълна защита, но намаляват вероятността от аритмия.

По време на празниците е важно да обърнете внимание на диетата си. Прекомерният прием на сол, тежките хранения и дехидратацията увеличават въздействието на алкохола върху сърцето. Достатъчното количество вода и балансираната диета могат да помогнат за намаляване на натоварването.

Лекарите съветват хората, които вече са преживели епизод на предсърдно мъждене след употреба на алкохол, да бъдат особено внимателни с алкохола.

Основното нещо: една чаша може да наруши сърдечния ви ритъм.

Нарушения на сърдечния ритъм могат да възникнат дори при привидно здрави хора след употреба на алкохол, особено по време на празници. Най-често ритъмът се нормализира сам, но това не прави състоянието безопасно.

Предсърдното мъждене увеличава риска от образуване на кръвни съсиреци и инсулт, а повтарящите се епизоди могат да задълбочат проблема.

Изследванията показват, че няма универсално безопасна доза алкохол при проблеми със сърдечния ритъм . Най-добрият начин за намаляване на риска е да се избягва прекомерното пиене, да се следи сънят, диетата и цялостното здраве и, ако нередностите продължават, незабавно да се консултирате с лекар.

Източник: rambler.ru    
Синдром на празничното сърце Алкохол Предсърдно мъждене Нарушения на сърдечния ритъм Сърдечна аритмия Инсулт Кръвни съсиреци Рискови фактори Превенция Здраве на сърцето
