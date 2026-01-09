Любопитно

Магнитни бури от 9 до 12 януари: Как ще ни повлияят

Такива смущения могат да засегнат не само технологиите и комуникациите, но и благосъстоянието на хоратa

9 януари 2026, 12:14
Бруклин Бекъм блокира родителите си: Контакт само чрез адвокати

Бруклин Бекъм блокира родителите си: Контакт само чрез адвокати
Синдром на празничното сърце: Причини, симптоми и превенция

Синдром на празничното сърце: Причини, симптоми и превенция
Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty
След седмици спекулации: Брадли Купър отговори на слуховете за пластични операции

След седмици спекулации: Брадли Купър отговори на слуховете за пластични операции
Кой е Марти Райзман? Истинският „Марти Суприм“, легендата на пинг-понга

Кой е Марти Райзман? Истинският „Марти Суприм“, легендата на пинг-понга
Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности
Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип

Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип
Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

О т 9 до 12 януари Земята ще бъде под влиянието на геомагнитни колебания - естествено явление, причинено от промени в слънчевата активност. Такива смущения могат да засегнат не само технологиите и комуникациите, но и благосъстоянието на хората, особено на тези, които са чувствителни към промените в околната среда.

Прогноза за магнитна буря от 9 до 12 януари

Според международните центрове за космическа метеорология, геомагнитната активност ще се колебае на вълни от 9 до 12 януари.

9 януари, петък – Очаква се повишена активност на магнитното поле, като Kp индексът е възможно да достигне нива, съответстващи на червени геомагнитни бури (Kp 4-5, G1). Това означава, че магнитните колебания ще бъдат забележими, но не изключително интензивни.

10 януари, събота – Нивата на активност може да останат повишени, като индексът Kp ще остане в рамките на активните (но не и максималните за буря) диапазони.

11 януари, неделя – Очаква се временно отслабване на магнитните бури, като геомагнитното поле ще се върне по-близо до базовото си ниво.

12 януари, понеделник – Активността може отново да се повиши до нива малко над базовата линия, но не се очакват силни бури. Прогнозира се умерена буря с ниво Kp 4.

Тази прогноза предполага редуване на периоди на активност с относително спокойни фази. Това е типично за началото на годината, когато Слънцето не е в пиковата си фаза на изригване, въпреки че са възможни периодични колебания в магнитното поле.

Какво представляват магнитните бури и как ни влияят?

Магнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от изхвърляния на слънчева плазма или потоци от слънчев вятър. Те могат да повлияят на техническите системи (комуникация, навигация), както и на човешките биоритми.

Най-чувствителни реакции:

  • Сърдечно-съдова система;
  • Нервна система;
  • Хормонален баланс;

Кой ще усети най-силно магнитните бури през тези дни?

В риск:

  • Хора, чувствителни към промените във времето;
  • Хора с хипертония и сърдечни заболявания;
  • Хора с хронични главоболия или проблеми със съня;
  • Възрастни хора;
  • Бременни жени;

Повишената активност на магнитното поле може да доведе до умора, главоболие, раздразнителност, слабост и нарушения на съня.

Какво не трябва да се прави по време на магнитни бури?

За да се избегне влошаване на симптомите, лекарите препоръчват да се избягват:

  • Прекомерно количество кофеин и алкохол;
  • Тежко физическо натоварване;
  • Психологически стрес;
  • Пренапрежение и липса на сън;

Как да облекчим симптомите:

  • Осигурете си адекватен сън (поне 7-8 часа)
  • Поддържайте хидратацията
  • Разходка на чист въздух
  • Избягвайте резки температурни промени
  • Следвайте съветите на Вашия лекар, ако е необходимо
Източник: rbc.ua    
Магнитни бури Геомагнитни колебания Слънчева активност Здраве Прогноза Рискови групи Симптоми Препоръки Kp индекс Януари
Последвайте ни
Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Бруклин Бекъм блокира родителите си: Контакт само чрез адвокати

Бруклин Бекъм блокира родителите си: Контакт само чрез адвокати

Земетресение в южния турски окръг Кахраманмараш

Земетресение в южния турски окръг Кахраманмараш

Жена яде 2 кг сурово месо дневно: Какво се е случило с тялото ѝ

Жена яде 2 кг сурово месо дневно: Какво се е случило с тялото ѝ

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Виц на деня

НАСА съобщи, че е открила вода на Марс. От ВиК обмислят как да я включат в сметките.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите

Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите

Свят Преди 18 минути

Арестът на популярния кмет през месец март 2025 година предизвика масови национални протести и международна реакция

Градският съвет на БСП - София настоява за спешен Конгрес, който да консолидира партията

Градският съвет на БСП - София настоява за спешен Конгрес, който да консолидира партията

България Преди 34 минути

В този момент БСП не изглежда добре, заяви Иван Таков

<p>Арести в Турция при&nbsp;инсценирана полицейска акция</p>

Арестуваха 10 души, откраднали криптовалута за над 4 млн. долара в Турция

Свят Преди 56 минути

Това е станало при инсценирана полицейска операция в Анталия

<p>Хващаме грип по-лесно, ако носът ни е студен</p>

Проф. Ива Христова: Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни са студени

България Преди 58 минути

Важно е краката ни да не са студени и мокри, особено при децата. Чрез охлаждането на крайниците – краката, шията, главата, отваряме вратата за вируси, казва проф. Христова

Австралия в огнен капан: Пожарите са неконтролируеми, хора са в неизвестност

Австралия в огнен капан: Пожарите са неконтролируеми, хора са в неизвестност

Свят Преди 1 час

Стихията унищожава домове и изгаря огромни площи гориста местност

Поледиците в София изпратиха над 140 души в "Пирогов"

Поледиците в София изпратиха над 140 души в "Пирогов"

България Преди 1 час

Най-тежко са пострадали няколко жени и мъж на около 50 години

„Малките неща“, голямото вдъхновение – честит рожден ден, Милена!

„Малките неща“, голямото вдъхновение – честит рожден ден, Милена!

Любопитно Преди 1 час

Следващите 50 години планирам да са по-дълбоки, написа тя в социалните мрежи

Многото лица на Тръмп: Eго, контрол и два часа без филтър - какво видяха журналистите от NYT

Многото лица на Тръмп: Eго, контрол и два часа без филтър - какво видяха журналистите от NYT

Свят Преди 1 час

По време на обширно интервю на четири очи с The New York Times президентът Тръмп показа различните образи, които използва в ролята си. Разговорът премина през редица непредсказуеми обрати

Един загинал и 38 в неизвестност след срутване на огромно сметище във Филипините

Един загинал и 38 в неизвестност след срутване на огромно сметище във Филипините

Свят Преди 1 час

Смята се, че много от жертвите са работници на депото

Тежка катастрофа на пътя Русе – Бяла, има загинал

Тежка катастрофа на пътя Русе – Бяла, има загинал

България Преди 1 час

Инцидентът е възникнал на около 200 метра след разклона за село Иваново, в посока град Бяла

Макрон: САЩ се отдалечават от съюзниците си

Макрон: САЩ се отдалечават от съюзниците си

Свят Преди 2 часа

"Навлизаме в свят на велики сили, в който има реално изкушение светът да бъде разпределен", заяви френският президент

Коварен риск "дебне" по пътищата: Какво да правим при "черен лед" (ВИДЕО)

Коварен риск "дебне" по пътищата: Какво да правим при "черен лед" (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Става въпрос за много тънка, почти невидима ледена покривка върху пътя, която прилича на мокър асфалт

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Технологии Преди 2 часа

Голямата четворка на водещите производители на процесори почти изцяло говорят само за това колко добре се справят техните чипове с изкуствения интелект и как ще дефинират новото десетилетие. До степен, че сякаш индустрията забрави всичко останало

Изкуственият интелект на Мъск е създал сексуални изображения с деца

Изкуственият интелект на Мъск е създал сексуални изображения с деца

Свят Преди 2 часа

Момичета са на възраст между 11 и 13 години

С краден автомобил: Млад мъж катастрофира в оградата на детска градина в Царево

С краден автомобил: Млад мъж катастрофира в оградата на детска градина в Царево

България Преди 2 часа

Случаят се разиграва в ранните часове в четвъртък

Извънредна ситуация на МКС заради сериозно медицинско състояние

Извънредна ситуация на МКС заради сериозно медицинско състояние

Свят Преди 2 часа

Това е първата предсрочна евакуация в историята на МКС, която е обитавана непрекъснато от 2000 г. насам

Всичко от днес

От мрежата

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg
1

Пухкава "летяща чиния" над София

sinoptik.bg
1

Рекордно слаб дърводобив през 2025 година

sinoptik.bg

Принцесата на Уелс на 44: Празник на силата, грацията и новото начало

Edna.bg

Юлиан Костов e номиниран за SAG-AFTRA Actor Awards като част от актьорския състав на „Белият лотос“

Edna.bg

"Бончук" светва до 2 години, обяви заместник-кметът на Дупница

Gong.bg

Ейса избра София Вергара, докато Григор губеше

Gong.bg

Поледиците в София пратиха 140 души в „Пирогов”

Nova.bg

КЗК ще следи на необоснован ръст на цените на лекарствата

Nova.bg