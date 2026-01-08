След седмици спекулации: Брадли Купър отговори на слуховете за пластични операции

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

51-годишният Брадли Купър най-сетне отговори на въпроса дали се е подлагал на пластични интервенции по време на епизод от подкаста „Smartless“ на Джейсън Бейтман, Шон Хейс и Уил Арнет, излъчен на 5 януари.

Арнет повдигна темата за слуховете около Купър, докато обсъждаше едно нещо, което феновете може би не знаят за актьора от „Маестро“.

„Ами, има много“, започна 55-годишният Арнет. „И тогава щях да кажа, защото непрекъснато четем, че всички мислят, че Брадли си е правил пластични операции.“ „Всички продължават да го казват“, продължи комикът. „Аз си казвам: „Това, което хората не знаят, е, че той не го е правил.“ Нали?“

След като 56-годишният Бейтман се намеси, за да уточни, че Купър „не си е правил“ пластична операция, режисьорът на „Роди се звезда“ сам се включи в разговора. „Не“, каза Купър на водещите. „През последните няколко седмици хора идват при мен. Казват ми: „О, изглеждаш добре!“ Да, но е лудост…“

Арнет обаче прекъсна дългогодишния си приятел, преди Купър да успее да довърши изречението си.

„Но това ме накара да се замисля… ядоса ме, защото хората го казват постоянно и е забавно“, заяви бившият актьор от „Задържано развитие“. „Всички си мислят, че знаят. Знаете, четете тези глупости.“

Слуховете, че Купър си е правил пластична операция, започнаха миналата година, когато актьорът, превърнал се в режисьор, започна да промотира най-новия си филм с Арнет – „Is This Thing On?“.

Малко след това феновете се втурнаха в социалните мрежи, за да спекулират защо изглежда толкова различно, докато други предположиха, че е претърпял „операция на клепачите“, „повдигане на вежди“ и „филъри“.

„Брадли Купър все още е страхотен на червения килим!“, написа един човек в X на 11 октомври. „Стилът е на ниво, независимо от приказките за пластична хирургия.“

„Уау, какво става с тези очарователни известни мъже и пластичните операции?“, добави друг. „Първо Киану Рийвс си разкъса лицето. Сега Брадли Купър прави нещо с очите си. Има суета дори в добрите хора.“

„Жените получават много глупости от хората, когато си правят пластична операция, но как не сме споменали Брадли Купър?“, коментира трети.

Това обаче не е първият път, в който звездата от „Последният ергенски запой“ е подложен на критики заради променения си външен вид.

Купър предизвика противоречия, когато използва протеза, за да изиграе легендарния композитор Ленард Бърнстейн в биографичния филм от 2023 г. „Маестро“. Въпреки че в крайна сметка защити решението си да използва протезен нос, за да изиграе известния еврейски диригент, критиците твърдяха, че добавеният елемент е антисемитски.

„Помислих си: „Може би не е нужно да го правим“, каза Купър пред „CBS Mornings“ на фона на противоречията. „Но всичко е въпрос на баланс и, знаете ли, устните ми не са нищо подобно на тези на Лени, както и брадичката ми. И така, имахме това и просто не изглеждаше добре [без протезата].“

Той добави: „Истината е... че направих целия този процес от любов и ми е толкова ясно откъде идвам.“

Купър, който има дъщеря с бившата си приятелка Ирина Шейк, наскоро отново попадна в заглавията във връзка с двугодишната си връзка с Джиджи Хадид. Източник, близък до двойката, твърди, че звездата на Marvel е поискала ръката на модела от майка ѝ Йоланда.

„Майка ѝ, Йоланда, е съгласна, така че това беше очевидно“, каза източникът пред Daily Mail миналия месец. „Но това, че Джиджи казва на баща си [Мохамед Хадид], че иска да се омъжи за Брадли, е голяма стъпка, много по-официално е.“