Любопитно

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Уилсън позира в дантели и флорални мотиви в съблазнителната фотосесия

8 януари 2026, 13:47
След седмици спекулации: Брадли Купър отговори на слуховете за пластични операции

След седмици спекулации: Брадли Купър отговори на слуховете за пластични операции
Кой е Марти Райзман? Истинският „Марти Суприм“, легендата на пинг-понга

Кой е Марти Райзман? Истинският „Марти Суприм“, легендата на пинг-понга
Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности
Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип

Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип
Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите
Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!
Най-красивите ски курорти в света

Най-красивите ски курорти в света
Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

 21-годишната Вивиан Уилсън – отчуждената дъщеря на Илон Мъск – получи официално одобрение от Риана, позирайки във вторник, 7 януари, за кампанията на Savage X Fenty за Свети Валентин 2026, след като публично се изказа против своя баща милиардер.

Уилсън позира в дантели и флорални мотиви в съблазнителната фотосесия, редом с актрисата Лови Симон (27 г.), актьора Майкъл Купър-младши и модела Ема Арлета.

  • Във видеото: Илон Мъск иска Европейският съюз да бъде премахнат

Марката озаглави рекламните снимки с „Афродита влезе в чата 🔥“ и тийзъна за старта с „Афродита идва. Любовен сезон се зарежда… 🥀“ в социалните медии. Колекцията „Love So Savage“ включва флорални роби, набрани дантелени комплекти бельо и боксерки с принт, „които дразнят, изкушават и доставят удоволствие“, с цени от 22.95 до 94.95 долара за абонатите на услугата.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Изборът за кампанията бележи още един важен етап за Уилсън, чиято кариера набира скорост, откакто се появи на корицата на Teen Vogue миналия март и публично се изказа против баща си милиардер, наричайки го „жалък мъж-дете“ и критикувайки го остро за политическата му обвързаност с президента Доналд Тръмп и анти-транссексуалното му лобиране. Мъск от своя страна се е отрекъл от транссексуалната Вивиан, критикувайки я за политиките й. 

Тя направи своя дебют на Седмицата на модата в Ню Йорк през септември, обявявайки се за „финансово независима“ същия месец по време на панелна дискусия. Тази година тя оглави и първата си модна кампания.

Във вторник Уилсън също отпразнува 1 милион последователи в Instagram. Кампанията продължава традицията на Риана да участва централно в сезонните кампании на Savage X Fenty. Тя посрещна третото си дете, дъщеря Роки Айриш, с партньора си A$AP Rocky на 13 септември.

Източник: New York Post    
Savage X Fenty Вивиан Уилсън Риана Свети Валентин Модна кампания Бельо Илон Мъск Афродита Модел Социални медии
Последвайте ни
Пребиха до смърт мъж на автобусна спирка в Кърджалийско

Пребиха до смърт мъж на автобусна спирка в Кърджалийско

Какво каза Тръмп в двучасово интервю, прекъснато от обаждане на президента на Колумбия

Какво каза Тръмп в двучасово интервю, прекъснато от обаждане на президента на Колумбия

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

„Най-възрастният мъж в света“ почина часове след 121-ия си рожден ден

„Най-възрастният мъж в света“ почина часове след 121-ия си рожден ден

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 7 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 7 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 7 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 7 часа

Виц на деня

-Пено, ти да не си ми изневерила с философа на селото? -Жоро, това е само едно съждение, без емперична база, която да потвърди твоите относителни…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>ChatGPT официално влиза в ролята на здравен консултант</p>

ChatGPT официално влиза в ролята на личен здравен консултант

Технологии Преди 23 минути

OpenAI казва, че голяма част от потребителите използват ChatGPT за здравни съвети. Затова компанията направи новата услуга ChatGPT Health, която ще може да работи с реалните здравни данни на хората, за да им дава конкретни насоки какво да правят

,

Всички говорят за Гренландия. Ето какво е да посетите тази страна

Свят Преди 32 минути

Най-звездната атракция на зимата е наблюдението на северното сияние

КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници

КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници

България Преди 1 час

Разследва се дали има забранено споразумение с цел манипулиране на процедури по обществени поръчки

nPerf: Vivacom отчита най-добро представяне при фиксирания интернет в България за 2025 г.

nPerf: Vivacom отчита най-добро представяне при фиксирания интернет в България за 2025 г.

Любопитно Преди 1 час

Анализът обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. и се базира на реални потребителски тестове, извършени чрез платформата nPerf

ЕЦБ: Еврозоната се намира в ситуация на ценова стабилност

ЕЦБ: Еврозоната се намира в ситуация на ценова стабилност

Пари Преди 1 час

Очаква се нивата на инфлация да останат около целта от 2%

Защо Чехия не приема еврото?

Защо Чехия не приема еврото?

Свят Преди 1 час

Чехия също има ангажимент да приеме еврото още от 2004 година, когато страната се присъедини към ЕС

България и светът: Избори ще решат бъдещето на над 40 държави

България и светът: Избори ще решат бъдещето на над 40 държави

България Преди 1 час

Предстоят президентски, парламентарни и общи избори, които ще оформят управлението на близо една пета от световното население, вътрешната политика, икономика и глобални съюзи

Задържаха марихуана за 6 млн. евро в камион на "Капитан Андреево"

Задържаха марихуана за 6 млн. евро в камион на "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Полски гражданин е задържан за до 72 часа

В открито море: Служител на американската брегова охрана наблюдава с бинокъл танкера „Маринера“ (по-рано „Бела 1“), заснет в открито море. Американските власти съобщиха, че корабът е задържан за нарушения на американските санкции, след като е бил прехванат в Северния Атлантик от катера USCGC Munro по силата на федерална заповед

Пререгистриран под руски флаг, следен от Великобритания, задържан от САЩ: Защо един ръждясал танкер в Атлантика предизвика толкова голям интерес?

Свят Преди 2 часа

Корабът е заподозрян, че е част от т.нар. сенчест флот, заобикалящ западните санкции. На борда му няма петрол – но дали не е превозвал руски оръжия?

Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

Свят Преди 2 часа

40-годишната Джесика Морети е разследвана за непредумишлено убийство

„Вече играеш… Стоичков“ започва тази неделя

„Вече играеш… Стоичков“ започва тази неделя

Любопитно Преди 2 часа

Актьорът Александър Димов е първият гост в журито на риалити формата

.

Чейндж бюра или банка: Kолко струва обмяната на евро в България

България Преди 2 часа

Разликите в курсовете, скритите такси и какви условия предлагат финансовите институции при въвеждането на еврото

Държавата отпуска 80 млн. лева на общините за превантивни мерки срещу природни бедствия

Държавата отпуска 80 млн. лева на общините за превантивни мерки срещу природни бедствия

България Преди 2 часа

Средствата ще бъдат насочени основно към общините и общинските предприятия

Астролозите предупреждават: Големи промени за 3 зодии през януари 2026

Астролозите предупреждават: Големи промени за 3 зодии през януари 2026

Любопитно Преди 2 часа

Според астролози процеси и събития, задвижени още в края на миналата година, сега излизат на преден план и започват да дават реални резултати

МОН готви сериозна промяна в матурата по математика след 7. клас

МОН готви сериозна промяна в матурата по математика след 7. клас

България Преди 2 часа

Според министър Вълчев, решението е наложено от последното определение на Административния съд – София, което внася несигурност в системата, особено на фона на настоящата политическа ситуация в страната

Какво са снежните валяци и как природата сама ги създава

Какво са снежните валяци и как природата сама ги създава

Любопитно Преди 3 часа

Снежните валяци са рядко природно явление, при което при точно определени условия – мокър сняг, заледена повърхност и поривист вятър – вятърът сам оформя търкалящи се снежни топки, които нарастват с движението си

Всичко от днес

От мрежата

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Кога зимното време не позволява полет

sinoptik.bg
1

Северно сияние над Гренландия

sinoptik.bg

Внучето на Кака Лара навърши 3 годинки! Разкриват как е променил живота им.

Edna.bg

Гласът, който стигна до Космоса: Валя Балканска празнува рожден ден!

Edna.bg

Героят от последното Вечно дерби е номер 1 в ЦСКА

Gong.bg

Официално: ето кога е срещата на БФС с клубовете

Gong.bg

Майка и писател: Какво знаем за жената, застреляна от агент на имиграционните власти в Минеаполис

Nova.bg

Пребиха до смърт мъж в Кърджалийско, има задържан

Nova.bg