Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип

21-годишната Вивиан Уилсън – отчуждената дъщеря на Илон Мъск – получи официално одобрение от Риана, позирайки във вторник, 7 януари, за кампанията на Savage X Fenty за Свети Валентин 2026, след като публично се изказа против своя баща милиардер.

Уилсън позира в дантели и флорални мотиви в съблазнителната фотосесия, редом с актрисата Лови Симон (27 г.), актьора Майкъл Купър-младши и модела Ема Арлета.

Във видеото: Илон Мъск иска Европейският съюз да бъде премахнат

Rihanna taps Elon Musk’s estranged daughter, Vivian, for her Savage X Fenty Valentine’s Day campaign https://t.co/wnsf3rBDqA pic.twitter.com/lov55AtBSw — Page Six (@PageSix) January 7, 2026

Марката озаглави рекламните снимки с „Афродита влезе в чата 🔥“ и тийзъна за старта с „Афродита идва. Любовен сезон се зарежда… 🥀“ в социалните медии. Колекцията „Love So Savage“ включва флорални роби, набрани дантелени комплекти бельо и боксерки с принт, „които дразнят, изкушават и доставят удоволствие“, с цени от 22.95 до 94.95 долара за абонатите на услугата.

Изборът за кампанията бележи още един важен етап за Уилсън, чиято кариера набира скорост, откакто се появи на корицата на Teen Vogue миналия март и публично се изказа против баща си милиардер, наричайки го „жалък мъж-дете“ и критикувайки го остро за политическата му обвързаност с президента Доналд Тръмп и анти-транссексуалното му лобиране. Мъск от своя страна се е отрекъл от транссексуалната Вивиан, критикувайки я за политиките й.

Rihanna tapped the 21-year-old to star in a Valentine’s Day campaign for her lingerie subscription service. https://t.co/QsxQfmzgg8 — The Cut (@TheCut) January 7, 2026

Тя направи своя дебют на Седмицата на модата в Ню Йорк през септември, обявявайки се за „финансово независима“ същия месец по време на панелна дискусия. Тази година тя оглави и първата си модна кампания.

Във вторник Уилсън също отпразнува 1 милион последователи в Instagram. Кампанията продължава традицията на Риана да участва централно в сезонните кампании на Savage X Fenty. Тя посрещна третото си дете, дъщеря Роки Айриш, с партньора си A$AP Rocky на 13 септември.