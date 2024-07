Проучването на птиците от Чернобил може да ни помогне в едно "по-ядрено бъдеще"

К акво се е случило с дивата природа в забранената зона на Чернобил?

Смята се, че пожарът в ядрената електроцентрала в Чернобил, Украйна, през 1986 г. е най-тежката ядрена катастрофа в историята, която предизвиква две опустошителни експлозии и заля района с радиоактивно гориво и отломки. Оттогава районът от 2 600 кв.км около обекта - който преди това е бил част от Съветския съюз - е забранен за хора.

Видеото е архивно: 33 години от ядрената авария в Чернобил

Районът, наречен Чернобилска забранена зона, е силно радиоактивен и днес. Въпреки това в районите, където ядрените отпадъци са били по-малко, популациите на дивите животни са се разраснали и процъфтяват в отсъствието на човешката намеса.

Сега за първи път учени изследват поведението при размножаване и ранния живот на птиците в тази радиационно замърсена среда. Резултатите са напълно неочаквани.

"Последиците от радиологичното замърсяване за дивата природа все още са широко неизвестни, особено рисковете, които представляват за дивите животни в ранния им живот", казва в изявлението си Самели Пийрто, доктор на науките от университета в Ювескюла, Финландия.

"Нашата хипотеза беше, че биоразнообразието в замърсените райони ще бъде компрометирано, което ще доведе до промени в размножаването на птиците, диетата и чревния микробиом."

През 2022 г. руските военни поемат контрола над атомната електроцентрала и околността от 24 февруари до 31 март. А учените все още не са успели да измерят дългосрочното въздействие, което военните действия са оказали върху екосистемите в окупираните райони.

В новото изследване Пийрто и колегите му сравняват размножителното поведение и физиологията на две често срещани европейски пойни птици - големия синигер и белочелата мухоловка. Гнездовите кутии са поставени в цялата зона на изключване в райони с високо и ниско радиологично замърсяване, а обитателите им са наблюдавани. ДНК от фекални проби е използвана за изучаване на хранителния режим на птиците и за характеризиране на микробните в червата им.

Екипът установява, че степента на обитаване на гнездата всъщност е била малко по-ниска в замърсените зони. Но освен това не е имало съществени разлики в екологията на гнезденето или здравето на малките между районите с високо и ниско замърсяване.

Диетите им обаче бяха по-изненадващи. И при двата вида гнезда в силно замърсените райони е установено по-голямо разнообразие на насекоми в храната им в сравнение с тези в районите с по-ниско замърсяване.

Не е установена ясна връзка между разнообразието на чревните микробиоми на двете групи, но има постоянни разлики в относителното изобилие на различни микробни видове в червата на птиците.

"Тези резултати създават интересен фон за разбиране на екологията на птиците в радиологично замърсени райони", казва Пиерто.

"Те ни дават ценна нова информация за ефектите, които радиацията оказва върху младите птици - област на изследване, която досега беше неясна."

