Русия отрече да участва в нов мирен план за Украйна

Песков: Освен това, което беше обсъдено в Анкъридж, няма новини

19 ноември 2025, 20:56
Русия отрече да участва в нов мирен план за Украйна
Източник: БТА

М осква и Вашингтон не работят по никакви нови решения за уреждане на украинския конфликт, освен споразуменията, постигнати от руския и американския президенти Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.

Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса

Така Дмитрий Песков, прессекретарят на Кремъл, отговори на искането на ТАСС да коментира западни публикации, че има нови договорености и нов мирен план за Украйна е възможно да бъде обявен още следващата седмица.

„Досега няма промени, които да ви докладвам в този случай“, заяви Песков.

Кремъл заяви, че не води диалог с Тръмп за конфликта в Украйна

„В Анкъридж имаше дискусии и освен това, което беше обсъдено в Анкъридж, няма новини“, добави той.

Източник: ТАСС    
Русия война Украйна
