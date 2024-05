Град Озерск: Какво знаем за другия Чернобил, в който всичко е безплатно

С гушен в сянката на секретността, Озерск, известен още като Град 40, е скрита реликва от епохата на Студената война. Създаден тайно, за да приюти ядрените амбиции на Съветския съюз, този затворен анклав остава скрит за света до 1991 г. Днес знаем само фрагменти, които предлагат поглед към едно забулено в мистерия време.

Първоначално замислен като тайно ядро на съветската ядрена програма, Озерск възниква успоредно с развитието на завода за плутоний "Маяк". Разположен в сърцето на планината Урал, този скрит град се превръща в епицентър на съветските атомни начинания и създава първата плутониева бомба на СССР - Първата мълния.

City 40 (2016)



Deep in the vast forests of Russia’s Ural Mountains lies the forbidden city of Ozersk.



Ozersk, codenamed City 40, was the birthplace of the Soviet nuclear weapons program after WWII. Now it is one of the most contaminated places on the planet. pic.twitter.com/mmzRgGFO4I