Р уските войски продължават опитите си да пробият украинската отбрана в Новопавливка, Днепропетровска област. Украински военен офицер с позивна "Алекс“ отбеляза в своя Телеграм канал, че руснаците са успели да влязат в населеното място с техника и да оставят там пехота, предава "Фокус“.

Той отбеляза, че това е "доста неприятно, но не е изненадващо след подобна ситуация в Доброполското направление“.

Същевременно украинският офицер посочи, че това се се случва поради "определени проблеми“ и особености на съвременната линия на фронта, която отдавна "не е непрекъсната“.

Украйна: Руснаците пробиха, тежки улични сражения

По думите му, руснаците постоянно прилагат "банзай-атаки“, които имат за цел да пробият колкото се може по-далеч.

"Понякога тези планове са наистина наполеоновски, но, за съжаление, дори и такива понякога се промъкват“, подчерта офицерът.

Украинският военен поясни, че ситуацията в този район е повече или по-малко стабилизирана и преобладаващата част от руските сили в Новопавливка са унищожени.

"Но, както показа опитът от Добропилската офанзива, почистването в такива райони е не по-малко важно и все още може да има "остатъци“ в мазетата на къщи или други убежища“, посочи "Алекс“.

Той допълни, че в момента "сивите зони“ на картите не означават буферна зона, където се водят боеве, както беше по-рано – сега това са територии, върху които украинските сили нямат влияние и контрол.

Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област

По-рано анализаторите от DeepState съобщиха, че Русия продължава да оказва натиск в района на Лиман, Донецка област. Те отбелязаха, че въпреки че Силите за отбрана на Украйна успяват относително да стабилизират ситуацията в този регион, численото превъзходство на руснаците и постоянният натиск могат да променят ситуацията във всеки момент.