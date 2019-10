Тази година без скандал: кои автори спечелиха Нобела за литература

О лга Токарчук и Петер Хандке спечелиха Нобеловата награда за литература, предаде БТА.

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

Полската писателка взе наградата за миналата година, след като през 2018 г. Шведската академия обяви, че за първи път от 70 години ще отложи връчването, вследствие на обвинения в сексуално насилие.

Тогава се разрази скандал със съпруга на Катарина Фростенсон – писателка и членка на Академията. Съпругът ѝ Жан-Клод Арно беше обвинен в сексуално посегателство от 18 жени. Последваха оставки на членове на Академията и затова изборът за лауреат беше отложен за 2019 г.

За своята над 100-годишна история Нобелова награда за литература не е присъждана също и през 1914 г., 1918 г, 1935 г., 1940-1943 г.

Наградите

Олга Токарчук взе Нобел за "повествователното въображение, което с енциклопедична страст представя преминаването на границите като форма на живот".

Полската писателка е родена през 1962 г. У нас тя нашума с романа си "Бегуни".

2018 Literature Laureate Olga Tokarczuk was born 1962 in Sulechów in Poland, and today lives in Wrocław. She made her debut as a fiction writer 1993 with ‘Podróz ludzi Księgi’ (‘The Journey of the Book-People’).#NobelPrize pic.twitter.com/4E3GDgoKE8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

Нобеловата награда за литература за 2019 г. отиде при австрийския писател Петер Хандке за "въздействащо творчество, което с езикова изобретателност изследва периферията и спецификите на човешкия опит". Авторът е роден през 1942 г. и пише романи, повести, сценарии.

2019 Literature Laureate Peter Handke was born 1942 in a village named Griffen, located in the region Kärnten in southern Austria. This was also the birthplace of his mother Maria, who belonged to the Slovenian minority.#NobelPrize pic.twitter.com/yK6lrKj9sv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

Факти за наградата

Само четири пъти в историята Нобелът за литература е връчван на двама автори едновременно.

Най-младият лауреат е британският писател и поет Ръдиард Киплинг. Той получава Нобел за литература през 1907 г. за "Книга за джунглата", когато е 42-годишен. Най-възрастният носител на отличието е британската писателка Дорис Лесинг. През 2007 г., когато ѝ е присъдена Нобеловата награда, тя е на 88-годишна възраст.

От всичките 114 носители на Нобелова награда за литература 14 са жени. Първа е шведската писателка Селма Лагерльоф, а една от последните - беларуската писателка Светлана Алексиевич.

