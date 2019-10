Първите търсачи на извънземен живот грабнаха Нобел за физика

Д жеймс Пийбълс, Мишел Майор и Дидие Кело.

Това са имената на тримата учени, които тази година си поделят Нобеловата награда за физика.

Кралската шведска академия на науките връчва Нобеловата награда за физика през 2019г. на тримата учени за „приноса им за разбирането на еволюцията на Вселената и мястото на Земята в космическото пространство”.

Едната част се връчва на Джеймс Пийбълс от Университета в Принстън за „теоретичните му открития в областта на физическата космология”, а другата на Мишел Майор и Дидие Кело, които през 1995г. откриват първата планета извън Слънчевата система.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октомври 2019 г.

В свое интервю за Кралската шведска академия на науките Пийбълс прави следното обръщение към младите хора, които се чудят дали да се занимават с наука:

„Ако искате да градите кариера в науката, направете го от любов към нея. Наградите и признанията са приятни, но това не бива да влиза в плановете ви. Ако започвате да се занимавате с наука, трябва да го направите, ако тя ви вълнува”.

Джеймс Пийбълс е един от основоположниците на модерната космология и разбиранията ни за началото на Вселената – Големия взрив.

2019 #NobelPrize laureate James Peebles was born in 1935 in Winnipeg, Canada.



He is Albert Einstein Professor of Science at Princeton University @Princeton.https://t.co/CXR97A2roc pic.twitter.com/AtTHYM8q2m — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октомври 2019 г.

Мишел Майор и Дидие Кело пък предизвикват фурор в научните среди през 1995г., когато откриват първата планета извън границите на Слънчевата система.

Майор и Кело забелязват 51 Pegasi b от обсерваторията „От-Прованс” в Южна Франция.

Michel Mayor, awarded this year’s #NobelPrize in Physics, was born in 1942 in Lausanne, Switzerland.



He is a professor at the University of Geneva @UNIGEnews. pic.twitter.com/y7EhuUZs4r — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октомври 2019 г.

Оттогава учените са открили над 4000 екзопланети в нашата галактика, търсейки отговора на въпроса: Сами ли сме?

„Тогава не смятах, че сме открили планета. Мислех, че има някаква грешка”, споделя Дидие Кело.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини и любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.