Свръхмасивна черна дупка се събужда в реално време за първи път в света

А строномите са станали свидетели на свръхмасивна черна дупка, която се "включва". Обектът се намира в центъра на галактиката SDSS1335+0728, която до декември 2019 г. не е била забележителна. След това яркостта на този обект започна да се увеличава значително и изследователите смятат, че са станали свидетели на пробуждането на този гигант.

Свръхмасивните черни дупки могат да бъдат тихи или активни. В активното си състояние те се хранят. Някои кратки събития могат да бъдат нещастно преминаване на звезда твърде близо - тези изсветлявания продължават най-много стотици дни. Но свръхмасивните черни дупки, които получават названието активни галактични ядра, или AGN, са тези, които отделят толкова много светлина, че са на път да засенчат приемащите ги галактики за много дълго време. И точно това наблюдават астрономите тук.

