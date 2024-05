Нова теория за произхода на загадъчни дупки на океанското дъно

К рай бреговете на Биг Сур, Калифорния, дълбоко под вълните, се намира загадъчен пейзаж, осеян с големи дупки в глината, тиня и пясъка.

(Във видеото може да научите повече за: Астрономи откриха мистериозна черна дупка близо до Млечния път)

Десетилетия след откриването му учени от Изследователския институт на аквариума в залива Монтерей (MBARI) и Станфордския университет смятат, че са разбрали какво формира любопитната картина от кръгове в полето.

Общоприетата теория е, че петната по океанското дъно са продукт на метан или дори на горещи флуиди, които се издигат нагоре от земните недра и разнасят фини седименти. Но макар това да е вярно за подводните вдлъбнатини в някои части на света, не винаги е така.

Изключенията от правилото стават все повече.

Mysterious Holes on The Ocean Floor Have a New Explanation https://t.co/Qq28XxsCW7