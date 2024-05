Мистериозната радиация може да е видима около черните дупки

Н ищо не е вечно, включително и черните дупки. За изключително дълъг период от време те се изпаряват, както и други големи обекти във Вселената. Това се дължи на лъчението на Хокинг, наречено на името на Стивън Хокинг, който развива идеята през 70-те години на миналия век.

(Във видеото може да научите повече за: Ще погълне ли черна дупка Земята?)

Проблемът е, че лъчението на Хокинг никога не е било надеждно наблюдавано.

Трио европейски изследователи смятат, че са открили начин да видят Хокинг радиацията. Тяхната работа е в статия, озаглавена "Измерване на Хокинг лъчението от черни дупки при сливане на астрофизични черни дупки" (Measuring Hawking Radiation from Black Hole Morsels in Astrophysical Black Hole Mergers).

Сливанията на черни дупки са предсказани отдавна, но никога не са наблюдавани. Теорията показа, че тези сливания би трябвало да освобождават мощни гравитационни вълни. Накрая, през 2015 г., обсерваторията LIGO откри първото сливане.

Mysterious Radiation Might Be Visible Around Baby Black Hole 'Morsels' https://t.co/Vrw1dMCA34