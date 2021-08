Световноизвестна компания маха месото от менюто в стола си

К ъривурстът е популярно обедно ястие в Германия, включително и в стола за служителите на най-големия автомобилостроител в Европа - Volkswagen.

Представлява дълга и дебела свинска наденичка, нарязана на парчета, покрита с пикантен кетчуп и поръсена с къри на прах.

Очертава се обаче скоро да изчезне от менюто на стола в централата на Volkswagen в северния германски град Волфсбург, пише Daily Sabah. Компанията е изпратила вътрешно съобщение за това до персонала.

Volkswagen's beef with meat: Germany's biggest carmaker goes completely meat-free in employee canteenhttps://t.co/VT5iXn3Byt