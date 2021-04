Ето как да намалим стреса и да забавим стареенето

В исоките дневни дози хранителни добавки с омега-3 мастни киселини могат да забавят ефекта от стареенето, като намаляват вредите и усилват защитата на клетъчно ниво по време и след стрес, съобщи електронното издание Medical Xpress.

Веганите са изложени на по-голям риск от ...

This paper is a secondary analysis of one of Kiecolt-Glaser's earlier studies showing that omega-3 supplements... https://t.co/Xq6qR3dRux