Излагането на светлина през нощта увеличава риска от психични разстройства

П роучване, ръководено от изследователи от университета Монаш в Австралия, установи, че излагането на светлина през нощта може да повиши риска от развиване на психични разстройства като тревожност и посттравматично стресово разстройство, съобщи агенция Синхуа.

Според доклада на изследването, публикуван в сп. „Нейчър Ментал Хелт“, изследователският екип е провел „най-големия до момента“ анализ на брой на населението в даден момент относно връзката между светлината, съня, физическата активност и психичното здраве. В проучването са се включили над 86 000 участници.

Сред онези, които са били изложени на големи количества светлина през нощта, рискът от депресия се е увеличил с 30%, докато при участниците, които са били изложени на големи количества светлина през деня, рискът от депресия е намалял с 20%.

Подобни резултати бяха открити относно рисковете от предприемане на самонараняване, развиване на психоза, биполярно разстройство, генерализирано тревожно разстройство и посттравматично стресово разстройство.

Проучването сочи, че избягването на светлината през нощта и излагането на повече светлина през деня вероятно може да бъде ефективен и нефармакологичен метод за подобряване на психичното здраве на хората.

Шон Кейн, ръководител на изследователския проект и доцент в университета Монаш в Мелбърн, отбеляза, че ефектите от излагането на светлина през нощта са независими от демографските данни, физическата активност, сезона и заетостта на участниците.

