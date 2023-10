Бягането: По-ефективно от лекарствата при депресия

П роучване показа, че бягането може да е по-ефективно от лекарствата при справянето с депресията, съобщи ЮПИ.

Много експерти наричат физическата активност „природният антидепресант“ от години насам, а сега ново проучване потвърждава това схващане.

Сред общо 140 пациенти с депресия, включили се в изследването, онези, които са участвали в редовно групово бягане - което означава две или три 45-минутни сесии за бягане всяка седмица (в продължение на общо четири месеца), са забелязали, че техните нива на депресия спадат малко повече от онази, които са се лекували с обикновени антидепресанти, наречени селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина.

Тези антидепресанти повишават нивата на серотонина - невротрансмитер, който е ключов за регулирането на настроението и при състоянията на депресия и тревожност.

Групата, която избра да лекува депресията си с физически упражнения, също подобри и физическото си здраве. Тази група, каза авторът на изследването Бренда Пенинкс, също „загуби тегло, подобри физическото си състояние и намали сърдечната си честота и кръвното си налягане“.

Пенинкс - професор по психиатрична епидемиология и заместник-председател на катедрата по психиатрия в Медицинския център на Амстердамския университет в Холандия, представи своите констатации този уикенд на срещата на Европейския колеж по невропсихофармакология, която се фокусира върху науката и лечението на психичните разстройства.

При групата, която избра физическата активност, обаче имаше един недостатък - вероятността пациент да продължи да се придържа към пълната програма за упражнения беше значително по-ниска, отколкото нагласата на пациентите, избрали лечение с антидепресанти. Между 52% и 58% от бегачите поддържаха рутината през целия период на проучването, а между 82% и 85% от пациентите във втората група се придържаха към лекарствата.

Пенинкс не изрази изненада от този факт и отбеляза, че хората не могат лесно да променят начина си на живот.

За Ахмед Джеръм Ромейн, асистент във Факултета по кинезиология и науки за физическата активност в Университета на Монреал, не само бягането, а физическата активност като цяло е полезна за психичното здраве.

Той отбеляза, че например в Канада „физическата активност е включена в препоръките за справяне с депресивни разстройства. Така че физическата активност като бягането определено е важна стратегия при хора с депресия, защото може да помогне за психичното здраве, но също така за физическото здраве.“

