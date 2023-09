Заседнал начин на живот и деменция: Какво е общото между тях

П роучване установи, че хората, навършили 60 и повече години, които водят заседнал начин на живот, може да са изложени на повишен риск от деменция, съобщи електронното издание „Медикъл експрес“.

Проучването на Южнокалифорнийския университет и Университета на Аризона показа, че рискът от деменция значително се увеличава сред възрастните, които прекарват повече от 10 часа на ден без физическа активност - забележително откритие, като се има предвид, че средностатистическият американец прекарва около 9,5 часа всеки ден именно така.

Проучването също така разкри, че последователните часове, прекарани статично, нямат толкова голямо значение, колкото общото време за целия ден. Независимо дали заседналият начин на живот продължава в рамките на периоди, обхващащи няколко часа, или пък е разпределен периодично през целия ден, общото време, прекарано така, има подобна връзка с деменцията, каза авторът на изследването Дейвид Райклън.

Изследователите използваха данни от „Байобанк Великобритания“ - мащабна биомедицинска база данни във Великобритания. Като част от проучване на „Байобанк Великобритания“, над 100 000 души се съгласиха да носят акселерометри за измерване на движение за 24 часа всеки ден в продължение на една седмица. Изследователите се фокусираха върху извадка от приблизително 50 000 души на възраст над 60 години, които не са били диагностицирани с деменция в началото на проучването.

След това учените използваха алгоритъм за машинно обучение, за да анализират големия набор от данни от показанията на акселерометрите и да класифицират поведението въз основа на различни интензитети на физическа активност. Алгоритъмът успя да направи разлики и между видовете активност, като например заседнал начин на живот и просто сън.

