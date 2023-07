6 техники за медитация, които всеки може да приложи

М едитацията е практика, която може да е от полза за всички. Помага за намаляването на стреса, справяне с агресията, трениране на задържане на фокуса, успокояване и да можем да чуем вътрешния си глас. Въпреки че изглежда така сякаш са необходими специални условия и инструктор, всъщност не е така. Има прости техники, които можете да прилагате у дома, като например дихателна медитация. Ето какви са тези техники и как да работите с тях.

Как да се подготвим за медитация

Медитацията е работа с ума и тяло ни. Техниките за медитация ви позволяват да се вслушвате в себе си и да успокоявате мислите, помагат за трениране на задържане на вниманието и подновяване на енергията.

Повече от 15 години Мейна Милетич управлява индустриални проекти, практикувайки медитация като начин за справяне със стреса на работното място. Мейна изкарала пълен курс по випасана в будистки манастир и вече води медитации за задържане на вниманието в Центъра за психологическо консултиране на HSE.

Медитативните практики са необходими не заради резултата и оставането в някакво астрално състояние - важен е самият процес и какви промени настъпват в нас. Няма нужда да се насилвате, трябва да имате вътрешна нужда и потребност. Ако решите да опитате, важно е да го правите редовно. Има много техники и основната разлика между тях е в обекта, върху който трябва да се концентрирате. Може да бъде външен обект, дишането ви, тяло или някаква фраза.

Преди медитация трябва да изберете тихо, проветриво място. Продължителността на практиката зависи от вас: можете да започнете с 10 минути, като постепенно увеличавате това време. Основното нещо в медитативните практики е комфортът, за да можете напълно да се потопите е необходимо да си създадете безопасно пространство, в което да се чувствате спокойни.

Ако току-що сте се върнали у дома след работен ден, дайте си малко време да превключите, да се отпуснете, тъй като няма да можете да започнете с медитацията веднага. Направете малко физически упражнения, вземете си душ или проветрете, за да се смени въздухът и едва след това продължете с медитацията.

