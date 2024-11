Суперхрана: 8 изненадващи ползи от киселото зеле

К иселото зеле е богат източник на пробиотици и витамини. То може да подпомогне храносмилането, да повиши имунитета и да осигури други ползи за здравето. Освен това е лесно за приготвяне.

Киселото зеле е вид ферментирало зеле с големи ползи за здравето.

Възможно е да е възникнало в Китай преди повече от 2000 години. По онова време ферментацията е била един от методите, използвани за предпазване на храните от бързо разваляне. Киселото се е превърнало в популярна гарнитура и подправка в много култури. То е особено ценено в Германия, откъдето идва и името му. Благодарение на ферментацията, на която е подложено, киселото зеле предлага хранителни и здравословни ползи, далеч надхвърлящи тези на прясното зеле.

В тази статия са описани осем ползи за здравето от киселото зеле.

Супа от костенурка и кисело зеле - любимите храни на велики личности

1. Киселото зеле е много хранително

Киселото зеле съдържа много хранителни вещества, важни за оптималното здраве. 142 грама от продукта осигуряват:

Киселото зеле осигурява и значителна част от препоръчителната дневна стойност на:

Киселото зеле е особено хранително, тъй като се подлага на ферментация - процес, при който микроорганизмите в зелето смилат естествените му захари и ги превръщат във въглероден диоксид и органични киселини. Ферментацията започва, когато естествено присъстващите дрожди и бактерии влязат в контакт със захарите в зелето. Ферментацията на киселото зеле създава условия, които насърчават растежа на полезните пробиотици - бактерии, които осигуряват мощни ползи за здравето. Пробиотиците също така спомагат за по-добрата смилаемост на храните, което увеличава способността на червата ви да усвояват съдържащите се в тях витамини и минерали.

Киселото зеле може да бъде с високо съдържание на натрий. Имайте това предвид, ако следите за приема на сол.

Какво да правим с останалото кисело зеле

2. Подобрява храносмилането

Експертите смятат, че червата ви съдържат над 38 трилиона микроорганизми или „чревна флора“, което е повече от общия брой на човешките клетки в тялото ви. Тези бактерии играят ключова роля в храносмилането ви.

Подобно на някои други ферментирали храни, киселото зеле насърчава здравословната чревна флора. Пробиотичните бактерии в непастьоризираното кисело зеле могат да действат като защита срещу токсините и вредните бактерии. Пробиотиците като тези, които се съдържат в киселото зеле, могат също така да намалят или да предотвратят диарията, причинена от употребата на антибиотици, и да намалят храносмилателните симптоми, свързани с възпалителните заболявания на червата, въпреки че изследванията са ограничени.

Различните пробиотични щамове могат да предоставят различни предимства. По-стари изследвания показват, че една порция кисело зеле може да съдържа до 28 различни бактериални щама. Консумацията на това разнообразие от щамове може да ви осигури по-широк спектър от ползи за здравето. Подобно на повечето други ферментирали храни, киселото зеле също съдържа различни ензими, които помагат за разграждането на хранителните вещества в по-малки, по-лесно смилаеми молекули.

3. Укрепва имунната ви система

Киселото зеле е източник на пробиотици и хранителни вещества, които подпомагат имунната ви система.

Като начало бактериите, които населяват червата ви, могат да окажат силно влияние върху имунната ви система. Пробиотиците, които се съдържат в киселото зеле, могат да помогнат за подобряване на баланса на бактериите в червата ви, което помага да поддържате лигавицата на червата си здрава. По-силна лигавица на червата помага да се предотврати „изтичането“ на нежелани вещества в тялото ви и предизвикването на имунен отговор. Поддържането на здравословна чревна флора също така помага да се предотврати развитието на вредни бактерии и дори може да повиши производството на естествени антитела.

Редовната консумация на пробиотични храни като кисело зеле може да намали риска от развитие на инфекции като обикновена настинка и инфекции на пикочните пътища. То може също така да ви помогне да се възстановите по-бързо.

Киселото зеле е богато и на витамин С и желязо, които допринасят за здрава имунна система.

Кисело зеле и туршии за засилване на имунитета

4. Може да ви помогне да отслабнете

Редовната консумация на кисело зеле може да ви помогне да отслабнете и да задържите теглото си. Това отчасти се дължи на факта, че киселото зеле, подобно на повечето зеленчуци, е с ниско съдържание на калории и високо съдържание на фибри. Диетите с високо съдържание на фибри ви държат сити за по-дълго време, което може да ви помогне да намалите по естествен начин дневния си прием на калории. Съдържанието на пробиотици в киселото зеле също може да допринесе за по-изчистена талия. Точните причини все още не са напълно изяснени, но учените смятат, че някои пробиотици може да имат способността да намаляват количеството мазнини, които тялото ви усвоява от храната. Необходими са обаче още изследвания, за да се определи ефективността на специфичните за киселото зеле пробиотични щамове върху загубата на тегло.

5. Помага за намаляване на стреса и поддържане на здравето на мозъка

Здравословната чревна флора може също да подобри настроението и мозъчната ви функция. Това се дължи на интимната връзка между червата и мозъка. Чревните бактерии може да са в състояние да изпращат съобщения до мозъка ви, като влияят върху начина, по който той функционира и възприема света. Ферментиралите пробиотични храни, като киселото зеле, допринасят за създаването на здравословна чревна флора, която според изследванията може да помогне за намаляване на стреса и поддържане на здравето на мозъка. Различни проучвания показват, че пробиотиците могат да подобрят:

По-стари изследвания сочат, че ферментиралите храни като киселото зеле могат да подобрят настроението, като увеличат усвояването от червата на регулиращите настроението минерали, включително магнезий и цинк. Въпреки това някои изследователи предупреждават, че съединенията в киселото зеле могат да взаимодействат с инхибиторите на моноаминооксидазата (МАОИ), вид лекарства, предписвани за лечение на депресия, тревожни разстройства и болестта на Паркинсон. Хората, които приемат тези лекарства, трябва да се консултират с медицински специалист, преди да добавят кисело зеле към диетата си.

6. Може да намали риска от някои видове рак

Зелето съдържа антиоксиданти и други полезни растителни съединения, които могат да помогнат за намаляване на риска от някои видове рак. Процесът на ферментация на зелето може също така да създаде определени съединения, които потискат растежа на предракови клетки.

Например, скорошно проучване сред полски имигранти в САЩ установи, че консумацията на повече кисело зеле значително намалява риска от рак на гърдата.

Полезните съединения в зелето могат също така да предпазват от:

7. Може да насърчи здравето на сърцето

Киселото зеле може да допринесе за по-здраво сърце.

Това е така, защото то съдържа голямо количество фибри и пробиотици, които могат да помогнат за намаляване на нивата на холестерола. Пробиотиците като тези, които се съдържат в киселото зеле, могат също така да помогнат за леко понижаване на кръвното налягане при хора с хипертония. Освен това киселото зеле е един от редките растителни източници на менахинон, по-известен като витамин К2. Експертите смятат, че витамин К2 може да намали риска от сърдечни заболявания, като предотвратява натрупването на калциеви отлагания в артериите.

