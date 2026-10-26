Сблъсък на стратегиите в новия епизод на “Игри на волята”

П оредица от стратегически ходове ще преобърнат играта в двете племена в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като се раздели със съкровището си от 100 златни гроша, победителят в елиминационния дуел миналата седмица Марио ще се отправи към територията на Канарите, за да измъкне Юлия от лишенията в Изолатора. Какви реакции ще предизвика този негов ход и кого от Ураганите ще изпрати на нейно място?

След новината за промяната в състава на племето, в Зеления лагер пластовете на влияние ще се разместят. Брокерът Велизар ще опита да предприеме офанзива за привличането на нов съюзник, а идването на новия играч ще накара двете коалиции да адаптират стратегията си занапред.

Източник: NOVA

Междувременно зрителите на най-екстремното риалити ще видят и как се справя Йордан с глада и суровите условия в новата локация в “Игри на волята” - Вишката.

Източник: NOVA

Екшън няма да липсва и на Арената, където Ураганите и Канарите ще се впуснат в непредвидима битка за Резиденцията. Минути преди решаващия сблъсък част от Войната на племената ще стане и последната оцеляла на Блатото участничка - Виктория.

Източник: NOVA

Гледайте следващия вълнуващ епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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