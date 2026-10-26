Революция в нискотарифните полети: Авиокомпания вкарва интернета на Мъск в самолетите си

Н искотарифната авиокомпания EasyJet се готви да предложи Wi-Fi услуга по време на полет за първи път в своята близо 30-годишна история, като за целта се очаква да си партнира със сателитната интернет компания Starlink на Илон Мъск. Тази потенциална промяна в услугите би представлявала значителна стъпка за превозвача и за пазара на нискобюджетни полети в Европа.

Индикациите за подобно развитие идват от публикация на британското издание The Independent. Макар самият текст на статията да не съдържа конкретни детайли, заглавието ѝ гласи „Авиокомпания ще предложи бордов Wi-Fi за първи път в 30-годишната си история“, а URL адресът съдържа ключовите думи „easyjet-flights-starlink-wifi-elon-musk“.

Технологичен скок за нискотарифния сектор

Въвеждането на Wi-Fi по време на полет, особено чрез високоскоростната сателитна мрежа на Starlink, би било сериозна иновация за авиокомпания от нискотарифния сегмент. Традиционно този тип превозвачи избягват подобни допълнителни услуги, за да поддържат максимално ниски цени на билетите. Партньорството с технологичния гигант на Мъск би могло да промени изцяло очакванията на пътниците за свързаност по време на пътуване.

BREAKING 🚨: easyJet will put Starlink Wi-Fi on its entire Airbus fleet, the budget airline said today https://t.co/ggWsprICwE — Latest in space (@latestinspace) October 26, 2026

Към момента липсва официално потвърждение или допълнителна информация както от страна на EasyJet, така и от Starlink. Информацията, цитирана от The Independent, остава на ниво предварителен сигнал, но ако се потвърди, това ще постави EasyJet в пряка конкуренция с традиционните авиолинии по отношение на бордовите услуги.

Подобен ход би отразил и по-широка тенденция в авиационната индустрия към интегриране на модерни технологии за подобряване на преживяването на пътниците, размивайки границите между нискобюджетните и стандартните авиопревозвачи. Остава да се види дали тази инициатива ще бъде официално обявена и какви ще бъдат условията за ползване на услугата от пътниците.