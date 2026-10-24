Връщаме стрелките с час назад - печелим сън, но има капани за здравето

Т ази събота срещу неделя, на 24 срещу 25 октомври, България преминава към зимно часово време. В 4:00 ч. сутринта на 25 октомври часовниците ще се върнат един час назад – от 4:00 на 3:00 ч. Това означава повече светлина сутрин, но по-ранно стъмване вечер. За тези, които се объркват с промените, ето всичко необходимо – от историята и дебатите до здравните ефекти и начините за адаптация без излишен стрес.

Връщаме стрелките назад! Ето кога печелим цял час сън

Какво е зимното часово време и защо го сменяме?

Зимното часово време, известно още как стандартно време, е периодът, в който часовниците са настроени спрямо естественото слънчево време. В България то съответства на UTC+2 (Източноевропейско време). Смяната към зимно време се случва всяка последна неделя на октомври, когато връщаме стрелките назад, за да се възползваме максимално от естествената светлина. Това е обратният процес на лятното време (UTC+3), което започва през март. Основната цел е оптимизиране на дневната светлина – през зимата търсим повече светлина сутрин за по-лесно събуждане, докато през лятото тя е необходима за активностите вечер.

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Кога е въведено зимното часово време?

Идеята за смяна на часа датира още от 1784 г., когато Бенджамин Франклин я предлага с хумор, за да се спестява масло за лампи. Сериозната ѝ практическа приложимост обаче започва в Германия през 1916 г. по време на Първата световна война с цел намаляване разходите за енергия.

В България смяната на часа е въведена през 1979 г., след по-ранни опити през 1943–1944 г. От 1996 г. Европейският съюз стандартизира практиката за всички държави членки, за да избегне несъгласуваност в транспорта и бизнеса. Днес над 70 държави по света я прилагат, предимно в Северното полукълбо.

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Трябва ли да се премахне лятното часово време?

Въпросът за премахването на смяната на часа се обсъжда от години. Учените са категорични, че поради негативното въздействие върху циркадните ритми и здравето на съня промяната трябва да бъде премахната изцяло и да се запази стандартното време през цялата година. По данни на Pew Research Center едва около една трета от държавите по света използват лятно часово време.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си платформа Truth Social, че иска отмяна на тази практика, а държавният секретар Марко Рубио я определи като „глупава“. Европейският парламент също гласува за премахването ѝ, но поради липса на съгласие с Европейския съвет законът така и не бе окончателно приет. Една от малкото страни в Европа, която не използва лятно часово време, е Исландия – поради специфичното си географско положение и огромните разлики в дневната светлина през годината.

Какво казва ЕС?

През 2019 г. Европейският парламент гласува отмяна на смяната на часа, като всяка държава трябваше да избере дали да остане на постоянно лятно или зимно време. Планът трябваше да влезе в сила през 2021 г., но поради пандемията и липсата на консолидация между страните прилагането му бе забавено.

През 2025 г. дебатът бе подновен, като Испания настоява за окончателно спиране на промените от 2026 г. В България все още няма взето окончателно решение, въпреки че при евентуална отмяна обществените предпочитания клонят към постоянно лятно време за по-дълги вечери. Засега обаче местим стрелките отново.

Здравни проблеми, които може да предизвика промяната

Връщането назад на часа звучи като подарък заради допълнителния час сън, но дори тази промяна може да наруши циркадния ритъм – вътрешния часовник на тялото. Изследванията показват повишен риск от:

Сърдечни проблеми: Увеличение на инфарктите и инсултите в дните след смяната, особено при хора с рискови фактори.

Увеличение на инфарктите и инсултите в дните след смяната, особено при хора с рискови фактори. Нарушения на съня: Поява на умора, безсъние или прекомерна сънливост, докато тялото се адаптира.

Поява на умора, безсъние или прекомерна сънливост, докато тялото се адаптира. Психично здраве: Засилване на депресивни състояния, тревожност и сезонни афективни разстройства поради по-краткия ден.

Засилване на депресивни състояния, тревожност и сезонни афективни разстройства поради по-краткия ден. Други рискове: Увеличен брой пътни инциденти, наранявания и дори дългосрочен риск от затлъстяване според определени медицински модели.

Въпреки че тези ефекти са по-изразени при пролетната смяна (напред), есенната промяна също води до объркване в организма.

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Полезни съвети: Как да се справите с промяната

За да минимизирате негативното въздействие, може да следвате няколко основни стъпки:

Постепенна корекция на графика : Започнете още от петък – лягайте и ставайте с 15–20 минути по-рано всеки ден за по-лесна синхронизация.

: Започнете още от петък – лягайте и ставайте с 15–20 минути по-рано всеки ден за по-лесна синхронизация. Излагане на естествена светлина: Сутрин прекарвайте навън поне 30 минути – естествената светлина помага на тялото да се събуди и да регулира мелатонина.

Сутрин прекарвайте навън поне 30 минути – естествената светлина помага на тялото да се събуди и да регулира мелатонина. Поддържане на рутина: Спазвайте редовни часове за хранене и сън, като избягвате кафе и алкохол вечер.

Спазвайте редовни часове за хранене и сън, като избягвате кафе и алкохол вечер. Ограничаване на екраните: Поне час преди лягане не използвайте телефони и телевизори, за да не се потиска производството на мелатонин.

Поне час преди лягане не използвайте телефони и телевизори, за да не се потиска производството на мелатонин. Физическа активност: Леките разходки и упражнения през деня спомагат за естествена умора вечер.

Леките разходки и упражнения през деня спомагат за естествена умора вечер. Релаксация: Създайте си ритуал преди сън – топъл душ, четене или медитация.

При хронични проблеми със съня или здравето се препоръчва консултация с лекар, особено за хората в рисковите групи. Не забравяйте да смените часовниците на ръчните и аналоговите уреди – повечето съвременни електронни устройства го правят автоматически.