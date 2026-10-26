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NYP: Иран възстановява тайно ядрените си обекти - „дяволският режим“ действа под носа на всички

Сателитни данни сочат активност в ключови съоръжения, включително подземната база „Пикекс Маунтин“, твърди бивш американски генерал

26 октомври 2026, 17:00
NYP: Иран възстановява тайно ядрените си обекти - „дяволският режим“ действа под носа на всички
Източник: iStock/Getty Images

И ран ускорява възстановяването на ядрените си обекти и програмата си за балистични ракети, като строителните дейности продължават в редица съоръжения, включително в прословутата база „Пикекс Маунтин“ край Техеран.

Сателитни мрежи и аналитични центрове продължават да документират дейности в ядрената и ракетната инфраструктура на Иран, като особено засилена активност е регистрирана в обекта „Пикекс Маунтин“, разположен на дълбочина над 90 метра под земята в близост до ядрения комплекс в Натанз, пише New York Post.

Иран ще възстанови ядрените си съоръжения "с още по-голяма сила"

Ускоряването на дейностите е доказателство, че Иран няма да се откаже от ядрените си амбиции въпреки продължаващите мирни преговори със САЩ, заяви пред Fox News пенсионираният четиризвезден генерал Джак Кийн.

Президентът на Иран: Техеран ще възстанови ядрените си съоръжения

„Те със сигурност не са се отказали от това. То определя същността на режима им“, каза Кийн. „Имаме работа с дяволски режим“, допълни той. 

„Те отново се посветиха на същата цел, която винаги са преследвали: да възстановят ядрената си програма и да ускорят програмата си за балистични ракети, защото осъзнаха колко голяма заплаха са представлявали те за противниците им“, добави той.

 

 

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