NYP: Иран възстановява тайно ядрените си обекти - „дяволският режим“ действа под носа на всички

И ран ускорява възстановяването на ядрените си обекти и програмата си за балистични ракети, като строителните дейности продължават в редица съоръжения, включително в прословутата база „Пикекс Маунтин“ край Техеран.
Сателитни мрежи и аналитични центрове продължават да документират дейности в ядрената и ракетната инфраструктура на Иран, като особено засилена активност е регистрирана в обекта „Пикекс Маунтин“, разположен на дълбочина над 90 метра под земята в близост до ядрения комплекс в Натанз, пише New York Post.
Иран ще възстанови ядрените си съоръжения "с още по-голяма сила"
Ускоряването на дейностите е доказателство, че Иран няма да се откаже от ядрените си амбиции въпреки продължаващите мирни преговори със САЩ, заяви пред Fox News пенсионираният четиризвезден генерал Джак Кийн.
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„Те със сигурност не са се отказали от това. То определя същността на режима им“, каза Кийн. „Имаме работа с дяволски режим“, допълни той.
„Те отново се посветиха на същата цел, която винаги са преследвали: да възстановят ядрената си програма и да ускорят програмата си за балистични ракети, защото осъзнаха колко голяма заплаха са представлявали те за противниците им“, добави той.
Iran's 'diabolical regime' is rebuilding nuclear sites right under everyone's noses, ex-general warns https://t.co/DeVkJWCqpV https://t.co/4uPOwrZf6d— New York Post (@nypost) October 26, 2026