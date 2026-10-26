Радев заяви, че няма да спази срока за Бюджет 2027

Правителството ще внесе проектобюджета за 2027 г. след законоустановения срок, като го отлага след балотажа на президентските избори. Това стана ясно от изявление при откриването на Софийски икономически форум на премиера Румен Радев, според когото законопроектът ще бъде депозиран в парламента през следващата седмица, след 1 ноември.

С това си действие Министерският съвет няма да спази крайния срок, определен в чл. 79, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Според цитираната разпоредба, кабинетът е длъжен да внесе в Народното събрание одобрения законопроект за държавния бюджет до 31 октомври. Заедно с него трябва да бъдат представени и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза и придружаващите документи, съобщава „Фокус“.

Правителството отлага със седмица представянето на проектобюджетa

Текстът на закона е категоричен: „В срок до 31 октомври Министерският съвет внася в Народното събрание одобрения законопроект за държавния бюджет заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, представляваща мотивите към него“.

Любопитен детайл от процеса е, че още на 15 октомври България е внесла в Европейската комисия така наречения бюджетен план. В този документ са описани основните параметри на финансовата рамка на страната за 2027 г., което показва, че на европейско ниво сроковете са спазени.

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От изказването на Румен Радев не стават ясни конкретните мотиви за отлагането на внасянето на проектобюджета в българския парламент.