Какво е есенна тревожност и как да се справим с нея

Е сента е сезон на промяна – природата се обагря в топли цветове, но дните стават по-кратки, а светлината намалява. За мнозина това носи уют, време за чай и книги, но за други – чувство на тъга и тревожност. Падането на температурите и по-малкото слънце често водят до понижено настроение и липса на енергия. Тялото започва да се настройва на по-бавен ритъм, което може да предизвика усещане за апатия.

Може би сте запознати със сезонното афективно разстройство (САР), което засяга хората главно през зимните месеци.

Но есента може да повлияе и на психичното ни здраве, особено когато става въпрос за повишаване на нивата ни на тревожност, пише сйатът Stars Insider. Ако се чувствате малко по-напрегнати и тревожни по това време на годината, определено не сте сами.

Есенната тревожност е често срещано явление – свързва се с усещане за празнота, страх от самота или дори безпричинна нервност.

Важното е да се признае това състояние и да се търсят малки начини за баланс. Есента може да бъде възможност за вътрешно забавяне и преосмисляне. Вместо само като сезон на загуба, тя може да се приеме и като време за ново начало.

