Фон дер Лайен започва най-голямата реформа на ЕК от две десетилетия

С тремежът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за цялостна реформа на институцията направи ключова стъпка напред в понеделник. Външна експертна група предаде доклад, който ще оформи най-голямото административно преструктуриране на Комисията от две десетилетия насам, с потенциални последици за разпределението на милиарди евро от бюджета на ЕС, съобщава Politico.

Докладът, изготвен от група на високо равнище, ръководена от бившия генерален секретар на Комисията Катрин Дей, бележи нов етап в т.нар. „мащабен преглед“. Целта на този процес е да направи Комисията по-ефективна, да рационализира нейната разраснала се бюрокрация и да я превърне в по-привлекателен работодател. Това се случва след първоначална фаза, включваща 15 вътрешни работни потока и приноса на хиляди служители на институцията.

Ключови препоръки за по-гъвкава администрация

„Трябва да сме в състояние да действаме ефективно и бързо“, заяви Урсула фон дер Лайен при получаването на доклада. Тя подчерта необходимостта от „по-прости процедури, по-ясни структури, по-добро сътрудничество между отделите, така че нашите колеги да могат да съсредоточат усилията си там, където има най-голямо значение“.

In today's world, Europe needs to be fast, simple and focused. With our large-scale review, we aim for more efficiency. More results. Faster. So we can deliver the best possible 🇪🇺 public service for our citizens ↓ https://t.co/Wa7yNqSd8y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2026

Външната група, състояща се от Дей и осем други експерти с опит в национални администрации и международни организации, включително ОИСР и ОССЕ, представи девет взаимосвързани препоръки. Основно предложение е преминаването от работа в изолирани отдели към по-голямо сътрудничество между генералните дирекции, включително чрез създаване на междусекторни портфейли.

Сред другите предложения са укрепване на Генералния секретариат като стратегически център, който да движи постигането на резултати, и възприемане на ориентиран към човека подход към изкуствения интелект за опростяване на административните процеси и модернизиране на дейността на институцията.

Политическият риск: Преразпределение на контрола върху фондовете на ЕС

Тази част от процеса е политически чувствителна, тъй като зад стремежа за модернизация се крие перспективата за мащабна реорганизация на отделите на Комисията. Това може да доведе до прекрояване на отговорностите на мощни генерални дирекции, които управляват милиарди евро от разходите на ЕС.

Според изданието няколко големи отдела на Комисията са изправени пред несигурно бъдеще съгласно плановете за реформиране на начина, по който блокът управлява и разпределя средствата на ЕС, което повдига въпроса за сливания или други структурни промени. Сред потенциално засегнатите дирекции са Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (DG REGIO), която управлява фондовете по кохезионната политика, съставляващи почти една трета от разходите на ЕС.

Други отдели, изправени пред несигурност, включват Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI), отговорна за парите по Общата селскостопанска политика; DG EMPL, която управлява фондовете за заетост и социални дейности; DG MARE, която се занимава с финансирането в областта на рибарството; и DG RTD, отговорна за научните изследвания и иновациите.

Дългият път напред

Предаването на доклада в понеделник не означава, че са взети окончателни решения за преструктуриране. Документът на Катрин Дей ще бъде включен в по-широк преглед, ръководен от комисаря по бюджета и публичната администрация Пьотр Серафин, който има за задача да представи окончателни препоръки на фон дер Лайен до края на 2026 г.

Серафин заяви, че външната оценка, съчетана с обратната връзка от персонала на Комисията, предоставя „мандат за предприемане на широкообхватни промени“. Самата Дей отбеляза, че в институцията вече има „широка коалиция за промяна“. Въпреки това, всяко голямо разместване в структурата на Комисията вероятно ще отнеме значително повече време.

В разговор с журналисти през юли, цитиран от Politico, Серафин призна, че структурните реформи ще бъдат тясно свързани с преговорите по следващия дългосрочен бюджет на ЕС, известен като Многогодишна финансова рамка (МФР), който ще определи как ще се организират разходите на ЕС от 2028 г. до 2034 г. Той посочи, че не очаква решения за големи структурни промени преди приключването на тези бюджетни преговори.