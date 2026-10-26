Жена с ебола пристигна в Швейцария

Ш вейцарска гражданка, заразена с вируса Ебола в Нигерия, беше евакуирана в родината си заедно със съпруга си. Междувременно нигерийските здравни служби продължават да наблюдават 52 души, които са били в контакт с нея, предава Ей Би Си.

Жената е напуснала столицата на Нигерия Абуджа рано в понеделник с разрешението на нигерийския здравен министър Мухамад Пате. Състоянието ѝ се е подобрило значително след лечението, като тя е стабилна, в съзнание и може да общува.

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Той обаче предупреди, че подобрението не означава, че пациентката вече не е заразна, поради което продължават да се прилагат строги противоепидемични мерки. Съпругът ѝ, който е швейцарски дипломат в Нигерия, не е проявил симптоми.

Източник: EPA/БГНЕС

Според регионалния директор на Световната здравна организация за Африка Мохамед Джанаби евакуацията е организирана, тъй като двамата са швейцарски граждани. Нигерийските медицински екипи са успели да стабилизират жената, след като са я лекували в острата фаза на заболяването. Швейцария ще поеме лечението ѝ и ще наблюдава съпруга ѝ, докато нигерийските власти продължават да следят останалите контактни лица.

С евакуацията на двамата в Нигерия вече няма регистрирани случаи на Ебола, посочи Джанаби. Властите обаче призовават населението да остане бдително и уверяват, че мерките за ограничаване на разпространението на вируса продължават.

Жената е дала положителен тест, след като се върнала от Уганда. Нигерийските власти все още не са установили как се е заразила. Швейцарското външно министерство посочи пред "Асошиейтед прес", че тя не е посещавала Демократична република Конго, където има епидемия от опасния вирус и се смята, че е била заразена по време на пътуване до Уганда със съпруга си.

Според Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията първите пациенти в Нигерия и Кения са преминали през международното летище Ентебе в Уганда на 3 октомври. Уганда вече е съобщавала за случаи на Ебола, но впоследствие обяви, че е свободна от вируса.

В Кения са регистрирани девет случая, включително две смъртни случаи, откакто страната потвърди първия заразен по-рано този месец.

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Разпространението на Ебола извън Конго засилва опасенията на здравните власти за бързото предаване на рядко срещания вирус от вида Бундибуджо. По последни данни на здравното министерство на Конго от началото на епидемията през май са регистрирани над 9900 случая и повече от 4800 починали.

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Световната здравна организация определя настоящата епидемия като най-бързо разпространяващата се досега. Очаква се броят на жертвите да надхвърли този от най-смъртоносната епидемия на Ебола, обхванала Западна Африка през 2014-2016 г. и отнела живота на около 11 000 души. Тогава Нигерия също беше засегната, като регистрира 20 случая, преди епидемията в страната да бъде обявена за приключила след три месеца.