Испанският остров, който предлага целогодишно слънце и високи температури

В търсене на перфектното есенно бягство, когато дните в града стават по-къси и сиви, погледът ни все по-често се обръща към места, които предлагат повече от просто слънце. Испанският остров Майорка се оказва точно такова място - дестинация, която набира популярност като целогодишен пристан за търсещите топлина, култура и по-бавен ритъм на живот.

Най-големият от Балеарските острови, Майорка привлича над 13 милиона посетители всяка година със своите пясъчни плажове, историческа архитектура и вкусна местна кухня, както съобщава The Independent. Но истинската магия на острова се разкрива, когато пиковият туристически сезон отмине и тълпите се разпръснат.

Островът на спокойствието

Съществува теория, че сърдечният ритъм на хората се забавя, когато пристигнат на острова, което му печели репутацията на място за спокойствие и релаксация, споделя местният екскурзовод Лорена Торес. С повече от 300 слънчеви дни в годината, живописни рибарски селца и кристално чисти води, не е трудно да се разбере защо. Дори през ноември средните температури могат да бъдат около 18°C, което го прави идеална дестинация за бягство от есенния хлад.

Palma de Mallorca https://t.co/I30htWRA7F — Zus (@ZusBore) October 26, 2026

Палма: Сърцето на историята и модерния шик

Столицата Палма е мястото, където историята и съвремието се срещат в елегантен танц. Тук живее почти половината от милионното население на острова. Разходката из улиците на стария град разкрива вековни сгради, които стоят редом до бутикови магазини, традиционни ресторанти и арт галерии. Според Лорена Торес, цитирана в The Independent, много от сградите, включително хотели и галерии, някога са били разделени според социалния статус на обитателите, като първият етаж обикновено е бил запазен за благородниците. Това е само едно от напомнянията за еволюцията на града, запазил своята римска, готическа и барокова архитектура.

Над крайбрежната алея на Палма се извисява една от най-разпознаваемите забележителности на острова – готическата катедрала „Санта Мария“, известна като Ла Сеу. Строежът ѝ започва през 13-ти век и отнема 372 години, като историята ѝ отразява религиозните и културни промени, оформили Майорка. Построена на мястото на бивша джамия след християнското завладяване, катедралата съчетава архитектурни елементи, свързани с християнството, юдаизма и исляма. Една от най-впечатляващите ѝ характеристики е огромният стъклопис тип „розетен прозорец“.

Отвъд столицата: Магически пещери и рибарска романтика

Далеч от оживените улици на Палма, пещерите Куевас дел Драк (Драконовите пещери) край крайбрежния град Порто Кристо са сред най-известните природни атракции. Посетителите следват криволичещ маршрут през осветени камери, пълни със сталактити и сталагмити, преди да стигнат до езерото Мартел. Там, в пълна тъмнина, музиканти изнасят концерт с класическа музика, докато пътуват по подземното езеро в осветени лодки – едно наистина необикновено преживяване.

За тези, които търсят по-тихата страна на Майорка, градчето Портоколом в югоизточната част на острова предлага автентична атмосфера. Това традиционно рибарско селище е известно със своето живописно пристанище и крайбрежни ресторанти. То е идеалното място за лежерни разходки и наблюдаване на залеза с чаша вино в ръка. Тук може да се отседне в наскоро реновирания курорт Wyndham Portocolom, който съчетава удобствата на хотел с независимостта на апартаментите под наем.

От историята и архитектурата на Палма до подземните чудеса на Драконовите пещери и спокойното пристанище на Портоколом, Майорка предлага много повече от плаж. Това е покана за осъзнато пътуване и елегантно преживяване – перфектният есенен рестарт, който ни напомня за удоволствието от бавния живот.