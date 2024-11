Странната история на учен, който работи по ДНК изследвания, които ще разкрият убийството ѝ

П рез 1985 г. учен биохимик е убит в дома си в Южна Калифорния. Това е ужасяващо престъпление, за което 14 години не е повдигнато обвинение.

Това е така, докато изследването, което жертвата е донесла на работодателя си точно преди смъртта си, не посочва убиеца.

„Без напредъка на ДНК това убийство можеше да остане неразкрито. Дълго време се чакаше справедливост“, съобщава The Gardian за думите на прокурора Валери Съмърс.

Д-р Хелена Грийнууд е учен от британски произход, който се премества в Съединените щати със съпруга си през 1977 г. Завършила е университета в Шефилд, защитава докторат по биохимия в Лондонския университет и започва работа в изследователските лаборатории на Syva, компания за медицинска диагностика, докато двойката се установява в новия си дом в Атертън, Калифорния.

През 1984 г. домът им става обект на посегателство от страна на Дейвид Фредиани - насилник, който работи като финансов анализатор и същевременно извършва кражби с взлом в богатите квартали. Фредиани нахлува в дома на Грийнууд, докато тя е сама, и я държи под прицел няколко часа, през които я насилва сексуално, преди да избяга от мястото на престъплението. Грийнууд съобщава за нападението в полицията и са взети съдебномедицински проби, но разследването, водено от сержант Стивън Чапут, не успява да установи заподозрян.

