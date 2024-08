ДНК разрешава мистерията на първото английско заселване в Америка

400-годишна мистерия около самоличността на четирима мъже, открити погребани в първото постоянно селище на Англия в Америка, може би най-накрая е разрешена, разкривайки не само самоличността им, но и скандалната им връзка.

Томас Уест става ръководител на Джеймстаун през 1610 г. Там към него се присъединяват трима от братята му и още няколко роднини. Неотдавна ДНК анализ на два скелета от немаркирани гробове в църквата в Джеймстаун разкри, че и двамата души са роднини на Уест. ДНК също така показа, че мъжете са били свързани от обща майчина линия. Тази връзка довела изследователите до документи, доказващи, че единият от мъжете - капитан Уилям Уест - е бил незаконен, роден от лелята на Томас Уест, Елизабет, която е била прелюбодейка.

Въпреки че капитан Уест е отгледан като част от високопоставеното семейство Уест в Англия, подробностите за скандалното му раждане са умишлено заличени от генеалогичните записи на семейството, а запазеният шепот за скандала може да е бил един от факторите, които са го накарали да потърси късмета си в американската колония, съобщават изследователите на 13 август в списание Antiquity.

Откритията показват как генетичните данни в комбинация с други исторически доказателства „могат да помогнат да се разкрият разкази, които са били забранени или срамни в миналото“, казва д-р Кристин Лий, доцент по антропология в Университета на Мисисипи, в имейл.

„Това от своя страна ни дава по-добро разбиране за това как хората са заобикаляли обществените правила“, казва Лий.

През 2014 г. изследователите откриват четири немаркирани гроба в Джеймстаун, в англиканската църква, използвана от колонизаторите от 1608 до 1616 г. Превъзходната изработка на два ковчега подсказва, че хората, които са били държани в тях, са били важни членове на колонията. Един от тях дори бил погребан с обшит военен пояс, обточен със сребърни ресни.

Тези подробности за погребението, заедно с приблизителната възраст на двата скелета и историческите документи, сочат, че останките в по-добре изработените ковчези са на капитан Уест (собственик на пояса), починал в началото на 20-те си години, и на сър Фердинандо Уенман, починал на 34 години. Според проучването в регистрите на Джеймстаун и двамата са посочени като роднини на губернатора, но е описан само статутът на Уенман - като първи братовчед на губернатора. Връзката между Уенман и Уест също е неизвестна.

Следващата стъпка на учените е да вземат проби и да анализират древна ДНК от скелетите и тогава разследването прави изненадващ завой, казва съавторът на изследването Кари Брюелхайд, специалист по скелетна биология в отдела по антропология в Националния природонаучен музей „Смитсониън“ във Вашингтон.

„ДНК-то ни насочи в много неочаквана посока, в която никога не бихме отишли“, казва Брувелхайд в имейл.

Деградирала в продължение на четири века, древната ДНК е в лошо състояние, така че единствените убедителни резултати са в митохондриалната хаплогрупа - матрилинеарна част от генома, казва съавторът на изследването д-р Еадаоин Харни, преподавател по човешка еволюционна биология в Харвардския университет.

Въпреки че няма достатъчно ДНК, за да се докажат преки семейни връзки, Уенман и капитан Уест имат обща хаплогрупа H10e. Това сходство показва, че те вероятно са близки роднини по майчина линия, което изненадва авторите на изследването, анализирали генетичните данни.

„Те бяха предположили, че тъй като фамилията на капитан Уилям Уест е „Уест“, а „Уест“ е фамилията на майката на Фердинандо Уенман, то връзката им би била по бащина линия. Древната ДНК даде на антрополозите посока, в която да започнат да търсят“, казва Харни.

Това откритие насочило изследователите към документи, в които се споменават роднини от женски пол на капитан Уест, което в крайна сметка ги довело до пренебрегвано досега съдебно дело от 1616 г., отнасящо се до бенефициента на завещанието на Уест. Той е оставил вещите си (включително семейните бижута) на Мери Блаунт, друга леля на управителя на Джеймстаун. В правните документи изследователите откриват своето доказателство: в съдебните протоколи се посочва, че Мери Блаунт е отгледала капитан Уест „от името на неомъжената си, починала сестра Елизабет“, съобщават авторите.

