ДНК, съхранена върху кристал, може да върне човечеството милиарди години след изчезването му

Б ритански учени са съхранили ДНК информация за цял човек върху кристал, който може да се използва за връщане на човечеството, ако изчезнем.

Екипът от Изследователския център по оптоелектроника към Университета в Саутхемптън (ORC) използва лазери, за да запише данните върху 5D кристал, който според тях може да оцелее милиарди години.

За разлика от други формати за съхранение, той не се разрушава с течение на времето.

В изявление университетът описва кристала - еквивалент на стопен кварц - като един от „най-издръжливите в химично и термично отношение материали на Земята“.

