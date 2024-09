ДНК разкри самоличността на моряк от злополучна експедиция от 1845 г., заедно с мрачната му съдба

С помощта на ДНК проба е идентифициран един от смелите моряци, които са се изгубили по време на злополучната арктическа експедиция на Франклин през 1845 г. Името му е капитан Джеймс Фицджеймс, старши офицер на борда на HMS Erebus, роден на 27 юли 1813 г. Последното изследване на останките му разкрива още един мрачен аспект от историята на плаването: Фицджеймс вероятно е бил подложен на канибализъм от страна на своите колеги.

Фицджеймс е идентифициран с помощта на генетични и генеалогични анализи от учени от Университета на Ватерло и Университета Лейкхед в Канада.

The remains of Captain James Fitzjames, commander of HMS Erebus of Franklin's lost expedition, were just identified 2 days ago through DNA tests of a molar found amid the remains of other crewmen pic.twitter.com/nS2ORszmAP — Milk Vessel Pilot (@trueliberal1848) September 26, 2024

ДНК-то му е получено от зъб, намерен на археологическия обект на остров Кинг Уилям в канадската територия Нунавут, където са открити 451 кости на поне 13 моряци от Франклин. След това останките са генетично сравнени с ДНК проба от жив потомък.

„Работихме с проба с добро качество, която ни позволи да създадем профил на Y-хромозомата, и имахме късмета да получим съвпадение“, казва в изявление Стивън Фратпиетро, технически ръководител в лабораторията по палео-ДНК на университета Лейкхед.

Той е едва вторият човек от 105-членния екипаж, който е положително идентифициран, като се присъединява към инженер на име Джон Грегъри, когото екипът идентифицира през 2021 г. с помощта на подобни методи.

Биографията на Фицджеймс разкрива, че той е незаконен син на сър Джеймс Гамбиър (1772-1844) и жена, чиято истинска самоличност не е известна, но е вписана в църковни документи като „Ан Фицджеймс“.

🧬New paper confirms the Y-DNA of Captain James Fitzjames the Vice Captain of the ill-fated 1845 Franklin Expedition, an expedition into Arctic Canada.



His remains were found on King William’s Island in Arctic Canada, around 80 km away from where his ship was abandoned, along… pic.twitter.com/mRpv60eMAr — Marwan (@PhilistiaForeva) September 24, 2024

Живият потомък на Фицджеймс е открит благодарение на родословието на Гамбиерите, заможно семейство на дипломати и морски офицери. В изследването се обяснява: „донорът на ДНК е втори братовчед на Фицджеймс с пет пъти по-голямо разстояние и е свързан с него чрез двама от синовете на Джеймс Гамбиер.“

Останките на Фицджеймс, както и на някои други моряци, загинали заедно с него, сега почиват в мемориален керван на мястото с паметна плоча.

Изгубената експедиция на Франклин е злополучно британско пътешествие, което се опитва да прекоси последните неизследвани участъци от Северозападния проход - скован от лед морски път между Атлантическия и Тихия океан, който обещава да отвори световната търговия.

In 1845, British explorer Sir John Franklin, along with two ships and 128 men, set out for the Northwest Passage, never to return. Their disappearance gave rise to one of the greatest unsolved mysteries. pic.twitter.com/gpk4BxEB7g — National Geographic (@NatGeo) August 25, 2023

Под командването на сър Джон Франклин двата кораба - HMS Erebus и HMS Terror - напускат Англия през 1845 г., но през 1848 г. засядат в ледовете около Канадската Арктика. Всички членове на експедицията в крайна сметка загиват от студа, глада и скорбута, който се засилва от отравяне с олово от спойката, използвана за запечатване на консервите с храна.

Голяма част от историята е забулена в мистерия, но тя е сглобена чрез докладите на местните инуити, писмата, написани преди изчезването на екипажа, и съдебномедицинските експертизи на останките на екипажа. През 2014 г. и 2016 г. са открити останките на двата кораба, което добавя нова информация към историята.

In 1847, British explorer Sir John Franklin and his crew disappeared while searching for the Northwest Passage. A Nat Geo team sought to find evidence of their fate—but not without obstacles of their own.

https://t.co/5mCYJO9USj



Video by Renan Ozturk pic.twitter.com/Jw38NvgpW6 — National Geographic (@NatGeo) August 11, 2023

Когато през 50-те години на XIX в. спасителните екипи се свързват с инуитите, те казват, че са видели доказателства, че оцелелите са прибягвали до канибализъм. Последното изследване на Фицджеймс мрачно потвърждава техните разкази. Триизмерното сканиране на долната му челюст разкрива ясни следи от порязвания, което предполага, че останките му са били заклани и изядени от отчаяните членове на екипажа.

„Това показва степента на отчаяние, която моряците от „Франклин“ трябва да са изпитвали, за да направят нещо, което биха сметнали за отвратително“, обяснява д-р Робърт Парк, професор по антропология в Университета във Ватерло.

„Това показва, че той е изпреварил поне някои от другите загинали моряци и че нито рангът, нито статусът са били водещ принцип в последните отчаяни дни на експедицията, когато те са се опитвали да се спасят“, добавя д-р Дъглас Стентън, извънреден професор по антропология в университета.

Изследването е публикувано в Journal of Archaeological Science: Reports.

