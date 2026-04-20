Джъстин Бийбър разплака Били Айлиш на Coachella, изпълни ѝ серенада

Д жъстин Бийбър изпя емоционална серенада на своята суперфенка Били Айлиш по време на участието си във втория уикенд на фестивала Coachella 2026 в Индио, Калифорния.

Според кадри, споделени в социалните мрежи, изпълнителката на „Birds of a Feather“ се е качила на сцената и е седнала на стол, докато певецът изпълнява хита си от 2009 г. „One Less Lonely Girl“. Айлиш не успя да скрие вълнението си, когато 32-годишният Бийбър я прегърна нежно по време на песента.

„Само за теб, маце“, каза Бийбър в края на изпълнението си.

Двете поп звезди се прегърнаха топло, преди 24-годишната Айлиш да се върне обратно сред тълпата. Изпълнителката на „Happier Than Ever“ е дългогодишен почитател на Бийбър – в детството си тя дори е облепила стаята си с негови плакати. Първата лична среща на Айлиш със звездата на „Peaches“ бе именно на Coachella през 2019 г., а по-късно двамата си сътрудничиха за ремикса на нейния мегахит „Bad Guy“.

Бийбър превърна финалното си шоу на фестивала в истински парад на звездите, канейки на сцената рапърите Big Sean и Sexyy Red. Двукратният носител на „Грами“ представи и SZA, като двамата изпълниха дуетна версия на нейния хит от 2022 г. „Snooze“. Бийбър сподели пред 36-годишната певица, че я обича „толкова много“, а тя чистосърдечно призна, че е била толкова нервна, че дори не е знаела как да слезе от сцената.

След второто участие на Джъстин Бийбър на Coachella зачестиха слуховете, че той подготвя ново турне. Официалният уебсайт на изпълнителя наскоро бе актуализиран със съобщение, че всички нови дати за концерти ще бъдат изпращани директно по имейл на абонатите му.