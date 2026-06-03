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По стъпките на Джъстин: Хейли Бийбър си направи татуировка, посветена на детето им

Моделът сподели горещи кадри по бански, на които показа минималистичното число „22“ – рождената дата на малкия Джак Блус и на самата нея

3 юни 2026, 12:35
По стъпките на Джъстин: Хейли Бийбър си направи татуировка, посветена на детето им
Източник: Getty Images

М оделът и козметичен магнат Хейли Бийбър продължава да обогатява колекцията си от татуировки. 29-годишната звезда сподели серия от черно-бели кадри в своя Instagram профил, на които позира по миниатюрен черен бански, за да рекламира своята марка Rhode. Острото око на феновете обаче веднага забеляза нов детайл по тялото ѝ – нежно изписаното число „22“, съобщава Page Six.

Минималистичният татус е разположен от дясната страна на ребрата ѝ, точно над горнището на банския. Числото 22 има огромно сантиментално значение за Хейли, тъй като е споделена съдба за нея и първородния ѝ син Джак Блус. Малкият Джак се роди на 22 август 2024 г., а самата Хейли е родена на 22 ноември.

Новата придобивка на моделката всъщност е в пълен синхрон с нейния съпруг Джъстин Бийбър. Миналата година поп звездата дебютира с татуировка на китката, която гласи „H-22“ – красива заигравка с първата буква от името на съпругата му и рождената дата на сина им. На тазгодишните награди „Грами“ през февруари Джъстин отиде още по-далеч, като пя без риза на сцената и показа огромен портрет на Хейли, изрисуван на целия му гръб.

За разлика от Джъстин, който е покрит с масивни и много видими рисунки, Хейли предпочита естетиката на фините, малки татуировки, пръснати по тялото ѝ. Повечето от тях са посветени на голямата ѝ любов – като буквата „J“ на безименния ѝ пръст или еднаквите праскови, които двамата си татуираха преди време.

Освен чрез мастило, гордата майка непрекъснато демонстрира обичта към сина си, който вече е на близо две годинки, чрез бижута с неговите инициали. През последната година тя редовно се появява с бляскави огърлици, пръстени и гривни, посветени на малкия Джак.

Източник: Page Six    
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