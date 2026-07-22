Наистина ли Марк Кукурея си тръгна с трофея от Световното първенство в торба за боклук?

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И спания бе коронясана за шампион на тазгодишното Световно първенство. След дълъг и оспорван мач срещу Аржентина, Феран Торес отбеляза победния гол, осигурявайки втората световна титла в историята на страната си. Оттогава насам в мрежата се появиха редица вирусни видеоклипове, но един от тях предизвика особено голям интерес — кадрите, на които защитникът Марк Кукурея сякаш напуска стадион „МетЛайф“ с трофея от Световното първенство в торба за боклук, пише HOLA!

На видеото се вижда как Кукурея носи червения си национален екип, с който празнуваше победата, комбиниран със сините шорти от мача. Футболният национал е с тренировъчно долнище, лента за коса и раница. Най-поразителният детайл обаче е фактът, че той държи нещо, което визуално наподобява Световната купа, поставено в прозрачен чувал за боклук.

Cucurella really carried the World Cup trophy in a plastic bag. 😭 pic.twitter.com/UvtQ6oEwC5 — RUTH 🇨🇦 (@it_Rutie) July 20, 2026

„Най-ценният трофей в света... носен все едно се връща от пазаруване в бакалията“, гласи коментарът на един от феновете.

„Ако това е новата политика за олекотено носене на трофеи, готов съм да си взема торбата за следващия финал“, шегува се друг потребител.

За тази необичайна гледка обаче има съвсем логично обяснение. Всички испански футболисти получиха миниатюрни реплики на Световната купа в чест на своята победа, като лично президентът на ФИФА Джани Инфантино им ги връчи в съблекалнята.

Други запалени зрители предполагат, че предметът всъщност е бил конструкторът на LEGO с формата на Световната купа, който се продава официално на цена от 199 долара.

Ще запази ли Испания оригиналния трофей от Световното първенство?

Официалният трофей на Световното първенство по футбол на ФИФА се връчва в този си вид от 1974 г. насам, когато Западна Германия става първият му носител. Според информация на The Athletic, купата е изработена от 18-каратово злато, а първоначалната ѝ производствена стойност е била около 9390 долара, докато днес пазарната ѝ оценка достига 110 000 долара.

Въпреки че повечето хора биха предположили, че Испания ще отнесе оригиналната купа у дома, от 2006 г. насам победителите получават единствено позлатено копие. Именно него те показват по улиците по време на шампионските паради, когато са посрещани от нацията и държавните си лидери.

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Оригиналният трофей се съхранява строго в централата на ФИФА в Цюрих, Швейцария, и до него имат достъп само избран кръг от хора, сред които са самите шампиони в момента на триумфа и държавните глави.

Испанските национали се завърнаха в родината си днес. През целия ден играчите ще дефилират на специален парад в Мадрид с открит автобус, където хиляди фенове ще ги приветстват с добре дошли. Отборът ще бъде официално приет от министър-председателя Педро Санчес и представители на правителството.