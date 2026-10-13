Колко се печели в Ню Йорк? Матей от „Игри на волята“ сравнява живота в САЩ и България

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Д вама от най-интересните участници в сезон 8 на „Игри на волята“ - Матей и Елена - гостуват на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Пред Генерал Ръждавичка двамата говорят откровено за любовта, живота в чужбина, парите и разочарованията от екстремното риалити. А един от най-любопитните въпроси е свързан с отношенията между Елена и Ивайло.

Има ли любов между Елена и Ивайло? В студиото на „След Игрите“ Елена попада под прицела на Симона Ръждавичка, която се интересува от личния ѝ живот. Има ли мъж до нея и възможно ли е отношенията ѝ с Ивайло да са прераснали в нещо повече от приятелство? Отговорите са в новия епизод на подкаста.

Матей и Елена се връщат и към ключовите моменти от участието си в „Игри на волята“. Матей коментира решението си да гласува срещу Константинели и разкрива дали е бил поставен под натиск от по-влиятелните участници в своя съюз. Той анализира и двете си загуби от Боян, както и трудните моменти в изолатора.

Елена пък разказва за психологическото напрежение, което е преживяла по време на престоя си в екстремното риалити. Тя коментира защо блатото се е оказало толкова тежко изпитание, какво я е разочаровало в поведението на съплеменниците ѝ и дали е обмисляла да напусне състезанието по собствено желание.

Освен участието си в „Игри на волята“, Матей и Елена имат още нещо общо - и двамата познават живота зад граница. Матей е израснал в Ню Йорк, а Елена е родена в Ирландия и е живяла в Съединените щати. Двамата сравняват живота в България и Америка и обсъждат къде всъщност е по-скъпо да живееш.

Колко пари трябва да печелиш, за да живееш добре в Ню Йорк? В подкаста Матей коментира възнагражденията в един от най-скъпите градове в света и сравнява доходите и разходите с тези в България. По-високите американски заплати означават ли непременно по-добър стандарт на живот и защо толкова много българи продължават да мечтаят за живот зад океана?

Матей разказва и за преживяванията си като българин в Америка. Какво всъщност знаят американците за България, кои са най-абсурдните въпроси, които са му задавали и защо е важно българските деца зад граница да запазят връзката с родината си?

Елена също споделя своята гледна точка за живота в различните държави и разкрива какво ѝ липсва най-много от Америка. Двамата обсъждат и различията в манталитета, възможностите за развитие и причините някои българи да изберат да се завърнат в родината.

Разговорът става и по-личен, когато Матей и Елена споделят преживяванията си като деца на разведени родители. Как раздялата в семейството променя представите за любовта и по-трудно ли е да повярваш във връзка за цял живот, когато си видял, че понякога любовта има край?

Елена разкрива и любопитни подробности за професията си, свързана с разследването на финансови измами. Тя обяснява кои са предупредителните сигнали, че някой се опитва да ни измами, и как можем да предпазим парите си.

В края на епизода двамата се връщат към „Игри на волята“, посочват своите фаворити за голямата победа и разкриват дали биха се завърнали на Арената, ако получат покана за All Stars.

Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ с Матей и Елена!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .