Любопитно

Колко се печели в Ню Йорк? Матей от „Игри на волята“ сравнява живота в САЩ и България

Матей и Елена гостуват на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“

13 октомври 2026, 09:38
„Влакче на ужасите“: Звездата на Victoria's Secret Роми Стрейд няма да се завърне

„Влакче на ужасите“: Звездата на Victoria's Secret Роми Стрейд няма да се завърне
Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо
Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим
Алисия на 43: Не знам дали отново ще се влюбя, научих се да обичам живота си

Алисия на 43: Не знам дали отново ще се влюбя, научих се да обичам живота си
Иван Рълев от “Игри на волята” за първи път разказва за новата си роля на баща

Иван Рълев от “Игри на волята” за първи път разказва за новата си роля на баща
Ивайло от „Игри на волята“: Не сме агресивни, просто горим за победата

Ивайло от „Игри на волята“: Не сме агресивни, просто горим за победата
„Животът е прекрасен“: Какво би казала Валентина Каролева на 20-годишното си аз?

„Животът е прекрасен“: Какво би казала Валентина Каролева на 20-годишното си аз?
Шок във футболния свят: Роберто Карлос загуби 99% от богатството си заради некоректни агенти

Шок във футболния свят: Роберто Карлос загуби 99% от богатството си заради некоректни агенти

Д вама от най-интересните участници в сезон 8 на „Игри на волята“ - Матей и Елена - гостуват на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Пред Генерал Ръждавичка двамата говорят откровено за любовта, живота в чужбина, парите и разочарованията от екстремното риалити. А един от най-любопитните въпроси е свързан с отношенията между Елена и Ивайло.

Има ли любов между Елена и Ивайло? В студиото на „След Игрите“ Елена попада под прицела на Симона Ръждавичка, която се интересува от личния ѝ живот. Има ли мъж до нея и възможно ли е отношенията ѝ с Ивайло да са прераснали в нещо повече от приятелство? Отговорите са в новия епизод на подкаста.

Матей и Елена се връщат и към ключовите моменти от участието си в „Игри на волята“. Матей коментира решението си да гласува срещу Константинели и разкрива дали е бил поставен под натиск от по-влиятелните участници в своя съюз. Той анализира и двете си загуби от Боян, както и трудните моменти в изолатора.

Елена пък разказва за психологическото напрежение, което е преживяла по време на престоя си в екстремното риалити. Тя коментира защо блатото се е оказало толкова тежко изпитание, какво я е разочаровало в поведението на съплеменниците ѝ и дали е обмисляла да напусне състезанието по собствено желание.

Освен участието си в „Игри на волята“, Матей и Елена имат още нещо общо - и двамата познават живота зад граница. Матей е израснал в Ню Йорк, а Елена е родена в Ирландия и е живяла в Съединените щати. Двамата сравняват живота в България и Америка и обсъждат къде всъщност е по-скъпо да живееш.

Колко пари трябва да печелиш, за да живееш добре в Ню Йорк? В подкаста Матей коментира възнагражденията в един от най-скъпите градове в света и сравнява доходите и разходите с тези в България. По-високите американски заплати означават ли непременно по-добър стандарт на живот и защо толкова много българи продължават да мечтаят за живот зад океана?

Матей разказва и за преживяванията си като българин в Америка. Какво всъщност знаят американците за България, кои са най-абсурдните въпроси, които са му задавали и защо е важно българските деца зад граница да запазят връзката с родината си?

Елена също споделя своята гледна точка за живота в различните държави и разкрива какво ѝ липсва най-много от Америка. Двамата обсъждат и различията в манталитета, възможностите за развитие и причините някои българи да изберат да се завърнат в родината.

Разговорът става и по-личен, когато Матей и Елена споделят преживяванията си като деца на разведени родители. Как раздялата в семейството променя представите за любовта и по-трудно ли е да повярваш във връзка за цял живот, когато си видял, че понякога любовта има край?

Елена разкрива и любопитни подробности за професията си, свързана с разследването на финансови измами. Тя обяснява кои са предупредителните сигнали, че някой се опитва да ни измами, и как можем да предпазим парите си.

В края на епизода двамата се връщат към „Игри на волята“, посочват своите фаворити за голямата победа и разкриват дали биха се завърнали на Арената, ако получат покана за All Stars.

Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ с Матей и Елена!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Игри на волята След Игрите Podcast Матей Елена Риалити шоу Живот в чужбина Любов Пари
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев се срещна с руския посланик Митрофанова след атаките в Черно море

Радев се срещна с руския посланик Митрофанова след атаките в Черно море

„Дарихме милиарди, а те гледат външния ѝ вид“: Основателят на Dell защити съпругата си след вълната от критики

„Дарихме милиарди, а те гледат външния ѝ вид“: Основателят на Dell защити съпругата си след вълната от критики

Ужас в Димитровград: Откриха тяло на мъж в багажника на катастрофирала кола

Ужас в Димитровград: Откриха тяло на мъж в багажника на катастрофирала кола

„Влакче на ужасите“: Звездата на Victoria's Secret Роми Стрейд няма да се завърне

„Влакче на ужасите“: Звездата на Victoria's Secret Роми Стрейд няма да се завърне

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 1 ден
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 1 ден
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 1 ден
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Omoda вдига левъла с новата &bdquo;четворка&ldquo;</p>
Ексклузивно

Omoda превъртя играта, качва левъла с новата „четворка“

Технологии Преди 16 минути

Моделът се позиционира под досегашния базов модел, но по-важното в случая е, че с него Omoda разгръща новия си дизайнерски език, който се отличава с изключително агресивни линии и излъчване

Нов огромен скандал на върха на футбола: Разкриха тайни милиони за Джани Инфантино

Нов огромен скандал на върха на футбола: Разкриха тайни милиони за Джани Инфантино

Свят Преди 34 минути

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е обвинен в ново нарушение на правилника, след като стана ясно, че е получил допълнителни 1,3 млн. паунда извън официалния отчет, с които вероятно е финансирал луксозния си живот в Маями

<p>Да учиш сред вулкани и ледници: Какво трябва да знаят българските студенти за Исландия</p>

БезГранично: Да учиш сред вулкани и ледници: Какво трябва да знаят българските студенти за Исландия

БезГранично Преди 46 минути

Как работи образователната система, къде се намират водещите университети и какво трябва да подготвят българските кандидат-студенти преди заминаването си

Триумф на Марс: „Пърсивиърънс“ постави невиждан рекорд и продължава мисията си

Триумф на Марс: „Пърсивиърънс“ постави невиждан рекорд и продължава мисията си

Любопитно Преди 51 минути

Марсоходът на НАСА „Пърсивиърънс“ измина рекордните 45,2 километра от кацането си през 2021 г., подобрявайки постижението на „Опортюнити“, а от НАСА увериха, че системата му може да работи поне до края на десетилетието

Преслав Райков

Преслав Райков: Манолова тежко катастрофира с данните за надценките

Парите ни Преди 54 минути

Държавата трябва да осигури горива и свободна търговия, а не да слага тавани на цените, смята икономическият анализатор

Как ще гласуваме на президентските избори - ЦИК с важни подробности за машините

Как ще гласуваме на президентските избори - ЦИК с важни подробности за машините

България Преди 57 минути

Как се работи с машината и какво трябва да знаят избирателите

Тежка катастрофа преди Владая: Движението се осъществява в една лента

Тежка катастрофа преди Владая: Движението се осъществява в една лента

България Преди 1 час

Брутална катастрофа остави автомобил неузнаваем в дефилето преди Владая. Движението по пътя София – Перник се осъществява двупосочно в една лента и се регулира от "Пътна полиция"

И Meta направи AI агенти, които да работят вместо нас

И Meta направи AI агенти, които да работят вместо нас

Технологии Преди 1 час

Все повече ИТ гиганти в сферата на изкуствения интелект показват своите интерпретации за AI агентите, които да вършат повече от рутинните и досадни дейности вместо нас, като Meta дори направи два модела, които да са в основата на новото поколение

,

Самозапалил се тир блокира движението и в двете посоки в Кресненското дефиле

България Преди 1 час

Самозапалил се тежкотоварен автомобил блокира напълно движението в двете посоки в района на гара „Пейо Яворов“. Полицията и АПИ въведоха обходен маршрут и призовават шофьорите да се движат с повишено внимание

Ар Джей Мити

Почина актьорът Ар Джей Мити, звездата от „Breaking Bad“

Свят Преди 1 час

Звездата от култовия сериал „Breaking Bad“ и активен защитник на хората с увреждания си отиде от този свят едва на 34-годишна възраст. Полицията в Тексас разследва причините за внезапната му смърт, докато близки и фенове скърбят за загубата

Петролът поевтиня заради руския дизел

Петролът поевтиня заради руския дизел

Свят Преди 1 час

Рисковете за доставките от Персийския залив остават във фокуса на пазарите

МВФ понижи прогнозата си за растежа на България и вдигна очакванията за инфлацията

МВФ понижи прогнозата си за растежа на България и вдигна очакванията за инфлацията

България Преди 1 час

Международният валутен фонд понижи прогнозата си за икономическия растеж на България за тази година до 2,6% и преразгледа възходящо очакваната средногодишна инфлация до 4,9 на сто, показва новият доклад на институцията

Откриха тялото на 37-годишен украинец на плаж в Слънчев бряг

Откриха тялото на 37-годишен украинец на плаж в Слънчев бряг

България Преди 1 час

Мъжът е живеел в Свети Влас и е бил с временна закрила. По случая е образувано досъдебно производство

Войната до брега ни: Как действа щитът на НАТО и ще активира ли София Член 4

Войната до брега ни: Как действа щитът на НАТО и ще активира ли София Член 4

България Преди 1 час

Северноатлантическият съюз почива върху идеята, че сигурността на всяка държава членка е пряко свързана със сигурността на цялата общност. Двата основни стълба, които регулират реакцията на алианса при възникване на заплахи или директна агресия, са Член 4 и Член 5

Зимата идва с по-високи цени: Скъпите горива и блокираният транспорт ще ударят всички сектори

Зимата идва с по-високи цени: Скъпите горива и блокираният транспорт ще ударят всички сектори

Парите ни Преди 1 час

Разликата между покупната и продажната цена не е печалба, а разходи за транспорт, труд и енергия, твърди Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия

Драматична загуба изпрати Вулканите обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Драматична загуба изпрати Вулканите обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Обрат на Ураганите им осигури Резиденцията за втора поредна седмица

Всичко от днес

От мрежата

5 породи кучета, които се срещат в различни размери

dogsandcats.bg

България се включи в глобалната инициатива на Mars за преодоляване на бариерите пред осиновяването на домашни любимци

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски с награда за биоразнообразие и климат

sinoptik.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg

Има ли нещо повече между Елена и Ивайло от „Игри на волята“?

Edna.bg

Ким Кардашиян прикова погледите на Формула 1 с прозрачна розова визия в подкрепа на Люис Хамилтън

Edna.bg

Радев се срещна с Митрофанова в Министерския съвет (ВИДЕО)

Nova.bg

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

Nova.bg