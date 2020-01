Снимка на принц Хари и Арчи разтопи сърцата на всички

П ринц Хари и съпругата му Меган посрещнаха 2020 г. с очарователна снимка на бебе Арчи, което се гушка с баща си, пише Си Ен Ен.

Изображението беше публикувано в официалния акаунт на херцога и херцогинята на Съсекс в социалната мрежа Инстаграм.

То показва принц Хари, който е прегърнал сина си Арчи.

Снимката е част от видеоклип, в който се разглеждат най-важните моменти за семейството през изминалата 2019 година, включително раждането на Арчи през месец май.

"Пожелаваме на всички щастлива Нова година и ви благодарим за непрестанната подкрепа!", написа кралската двойка към видеото.

"Харесваше ни, че се срещнахме с толкова много от вас по целия свят и нямаме търпение да се срещем с още много от вас през следващата година. Надяваме се, че 2020 г. ще ви донесе здраве и щастие!", допълват пожеланието си херцогът и херцогинята на Съсекс.

Принц Хари, Меган и Арчи прекараха Коледа в Канада, вместо да празнуват с кралското семейство. Оттам двойката пусна първата си коледна картичка с участието на сина си.

