Принц Уилям и децата трогнаха света със снимка

Х ерцогът и херцогинята на Кеймбридж споделиха трогателна снимка на Уилям и трите му деца, с което пожелават светли и топли празници на всички.

Семейството избира тази възхитителна снимка на принца, който целува най-малкия си син Луи, докато Джордж и Шарлот едва доловимо се усмихват пред камерата. Фотографията е направена от херцогиня Кейт по-рано тази година.

Изображението беше споделено в Инстаграм, придружено от следните думи:

„Весела Коледа! Тази снимка на херцога на Кеймбридж, принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи е направена от херцогинята на Кеймбридж в Норфолк по-рано тази година. Пожелаваме на всичките ни последователи много щастлив и спокоен празничен ден".

Фотографията се появи, след като семейството реши да не пуска снимката на коледната си картичка тази година, която беше изтекла в социалните мрежи по-рано.

William and Kate's 2019 Christmas Card - a natural, NORMAL, loving family in an unpretentious setting! Our future King and Queen! ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/OYb6PICg2R

(Коледната картичка, която се появи в социалните мрежи седмица преди празника.)

Кралското семейство отбеляза празника като посети църквата „Света Мария Магдалена“. На службата тази година присъстваха принц Джордж и принцеса Шарлот.

Херцогът и херцогинята на Съсекс обаче отсъстваха. Принц Хари, Меган и Арчи прекараха празника с майката на Меган - Дория Рагланд в Канада. Оттам те споделиха и семейна коледна картичка със сина им Арчи.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl