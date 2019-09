П рез 1997 г. принцеса Даяна посещава Ангола и преминава през частично почистено минно поле. Тя излага на риск своята безопасност, защото иска да повиши осведомеността на света по отношение на рисковете от противопехотните мини.

Делото ѝ е продължено от нейния син Хари. Днес той премина през частично почистено минно поле също като майка си преди 22 години. Херцогът на Съсекс е един от покровителите на организацията HALO Trust, която призовава света да се освободи от тези оръжия до 2025 г.

Princess Diana brought the issue of landmine clearance to the world's attention -- and now her son Prince Harry is following in her footsteps https://t.co/McEtpFI3wg pic.twitter.com/lW02v9LB5D — CNN International (@cnni) 27 септември 2019 г.

Принц Хари сложи бронежилетка, за да премине през минно поле близо до Дирико в Ангола. Той също така направи контролиран взрив, за да унищожи една мина. По-късно принцът ще посети бившето минно поле в Уамбо, където майка му апелираше за световна забрана на противопехотните мини. Днес мястото е съвсем различно - има оживена общност с къщи, училища и магазини.

The Duke of Sussex has detonated a landmine in Angola as he continues his royal tour of Africa.#PrinceHarry will also retrace the steps of his mother and walk through a partially-cleared minefield as Diana, Princess of Wales, did in 1997. #RoyalTourSouthAfrica pic.twitter.com/4q4sqY4vsj — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) 27 септември 2019 г.

"Противопехотните мини са неизлекуван белег от войната. Чрез изчистването им можем да помогнем на тази общност да намери мир“, каза принц Хари.

Гражданската война в Ангола, която продължава между 1975 и 2002 г., превръща страната в едно от най-минираните места в света.

По данни на Би Би Си около 60 държави и територии все още имат райони, изпълнени с противопехотни мини. А за периода 1999-2017 г. повече от 120 000 души са ранени или убити от тези оръжия. Близо половината от жертвите са деца.

Преди години снимки на принцеса Даяна заедно с хора с ампутирани крайници в Ангола показват на света разрушенията, които тези устройства причиняват.

• DAY 5 - Angola 🇦🇴 (Harry)

- Visit a working de-mining field

- @QueensCanopy at Luengue-Luiana National Park

- Visit Huambo, where Princess Diana was photographed in 1997

- Visit the Huambo Orthopedic Center

- Attend a reception at the British Ambassador's residence in Luanda pic.twitter.com/GVAmaBb8cu — 𝓐𝓰𝓪𝓽𝓱𝓮 🌺 (@MarkleNetwork) 26 септември 2019 г.

Три месеца след смъртта ѝ през 1997 г. 122 държави подписват Договора от Отава, който забранява използването, производството, складирането и прехвърлянето на противопехотни мини.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram